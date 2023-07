DAX mit volatilem Handelsstart. Immobilienaktien gefragt

Gestern veröffentlichten US-Banken erneut gute Zahlen und sorgten für Kursgewinne an der Wall Street. Die guten Vorgaben sorgten anfänglich auch beim DAX® für einen freundlichen Start. Bereits in der ersten Handelsstunde bröckelten die Gewinne allerdings wieder. Ein rückläufiger Auftragsbestand in der deutschen Industrie sowie die gesenkten Erwartungen für das Gesamtjahr bei Stratec und Wacker Chemie dämpften die Stimmung. Nach US-Handelsschluss werden unter anderem Netflix und Tesla Quartalszahlen veröffentlichen.

Adnoc erhöhte derweil das Übernahmeangebot für Covestro. Daimler Truck knickt trotz positiver Analystenkommentare ein. Wacker Chemie leidet weiterhin am Lagerabbau bei den Kunden und sinkenden Preisen und senkte daraufhin die Jahresprognosen. Nordex bestätigte den Ausbruch über den Kreuzwiderstand bei EUR 12. Immobilienaktien wie Aroundtown und Vonovia setzen ihren Aufwärtstrend fort. Zalando kratzt erneut an der Widerstandsmarke von knapp EUR 30.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.190/16.370 Punkte Unterstützungsmarken: 15.685/15.800/15.920/16.000/16.040 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben und stieg kurzzeitig über die Widerstandsmarke von 16.190 Punkten. Im weiteren Verlauf wurde das Gap geschlossen und der Index stabilisiert sich bei rund 16.150 Punkten. In diesem Bereich halten die Bullen aktuell dagegen. Solange ein möglicher Rücklauf nicht unter 16.040 Punkte geht besteht die Chance auf einen erneuten Versuch, die Hürde bei 16.190 Punkten zu knacken. Gelingt dies, eröffnet sich die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 16.370 Punkte. Auf der Unterseite findet der DAX® zwischen 15.920 und 16.040 Punkten eine breite Unterstützungszone. Ein Rückfall unter diese Zone könnte eine neue Verkaufswelle auslösen. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 16.03.2023 –19.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 20.07.2017 – 19.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new stagniert bei rund 15,5. Damit liegt die Kennzahl deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.500 Punkte, das Bonuslevel bei 11.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 – 11.000)*0,01 = 110 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC3RWU 83,77* 18.000 11.000 22.000 15.03.2024 DAX® HC3RWX 85,01 18.500 12.200 22.000 15.03.2024 *max. Rückzahlung 110 EUR; **max. Rückzahlung 98 EUR; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.03.2023; 10:00 Uhr Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XQ7 5,23 16.500 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 8,38 16.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.03.2023; 10:00 Uhr Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1KXS 4,86 16.000 12.12.2023 DAX® HC37PA 9,69 17.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.03.2023; 10:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

