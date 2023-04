DAX – Ölpreis bremst Index aus. Absatzzahlen zu Pkws erwartet.

Die DAX®-Rally gerät ins Stocken. Bremsklotz ist heute vor allem der Ölpreis. Die OPEX+-Staaten haben eine deutliche Kürzung der täglichen Förderung ab Mai beschlossen. Dies sorgte für einen Preissprung bei den Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil und das Barrel WTI Oil. Am Anleihemarkt hinterließ dies zur Eröffnung allerdings noch keine Spuren. Heute Nachmittag werden aus den USA noch Frühindikatoren und Zahlen zum Pkw-Absatz erwartet. Möglicherweise geben sie neue Impulse.

Airbus trotzt negativen Analystenkommentaren und hält sich stabil. Die Aktie der Deutschen Post deutet einen Ausbruch über den langfristigen Widerstand von EUR 43 an. Infineon bekam nach der Prognoseerhöhung vergangene Woche kräftig Zug nach oben. Siemens plant die Aufwertung der Beteiligung an Siemens Energy. Hintergrund ist der deutliche Kursanstieg der einstigen Energietochter. Seit dem Tief im Oktober hat sich der Aktienkurs verdoppelt. Siemens hält rund 32 Prozent an Siemens Energy. ThyssenKrupp plant die Abspaltung der U-Boot-Sparte. Die Zukunft des Stahlbereichs ist hingegen nach der außerordentlichen Aufsichtsratsitzung vom vergangenen Freitag weiterhin noch offen. Ein Plan soll bis Mai erarbeitet werden. Für weitere Inspirationen könnte sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin lohnen. Dort finden Sie unter anderem Markteinschätzungen, Interviews und Beiträge zu Anlagechancen im US-Tech-Sektor und zu dividendenstarken Titeln.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.680/15.800/16.390 Punkte Unterstützungsmarken: 15.000/15.080/15.190/15.300/15.480 Punkte Der DAX® startete unverändert in dne Handel und blieb damit in Reichweite des Märzhochs von 15.680 Punkten. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Vorsetzung der Aufwärtsbewegung bis 15.800 Punkte (Oberkante des Aufwärtstrendkanals). Auf der Unterseite findet der Index zwischen 15.080 und 15.480 Punkte eine Reihe von Unterstützungsmarken. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 15.12.2022 – 03.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 04.04.2016 – 03.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB53RV 175,31 10.250 18.000 15.09.2023 DAX® HC2ADX 270,17 11.500 29.500 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.04.2023; 10:10 Uhr Faktor-Optionsscheine Long auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB9WK8 14,41 15 14.593,741955 15.114,738543 Open End DAX® HC4L2X 5,12 25 15.010,595906 15.322,816301 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.04.2023; 10:10 Uhr Faktor-Optionsscheine Short auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC3612 2,60 -15 16.670,304335 16.148,523809 Open End DAX® HC4J4X 1,88 -25 16.253,450384 15.941,384137 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.04.2023; 10:10 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX – Ölpreis bremst Index aus. Absatzzahlen zu Pkws erwartet. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





