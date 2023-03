DAX pausiert. Dividendentitel im Fokus.

Durchwachsene Vorgaben aus den USA und Asien bremsten den DAX® zu Handelsbeginn ein. So mancher Investor hat von der US-Notenbank scheinbar mehr erwartet. Mit der Erhöhung des Leitzinses um 25 Basispunkte blieb die Fed allerdings ihrer Linie zunächst treu. Sie bereitete die Marktteilnehmer sogar auf einen weiteren Zinsschritt vor und erteilte einer Zinssenkung in diesem Jahreine Absage. Die leichte Entspannung an den Anleihemärkte konnte der DAX® dennoch noch nicht nutzen. Nach dem 800-Punkte-Sprint vom Montagstief bis zum Hoch vom Mittwoch ist eine Atempause durchaus angebracht.

Einer Reihe von Unternehmen legten heute ihre finalen Daten für das Geschäftsjahr 2022 vor und lassen die Aktionäre daran teilhaben. So werden unter anderem Heidelberg Materials, Krones und Scout24 die Dividenden erhöhen. SGL Carbon erwartet für 2023 einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Steigende Löhne und anhaltend hohe Energiepreise könnten allerdings zu einem Ergebnisrückgang führen. Mit Druck auf die Margen rechnet auch der Bausoftwareentwickler Nemetschek. „Nach erfolgreicher Umstellung des Großteils des Geschäfts auf Subskription/SaaS wird für das Jahr 2025 erneut die Wachstumsdynamik steigen und ein Umsatzwachstum mindestens im Mid-Teens-Bereich (mittlerer Zehnprozentbereich) erwartet“, heißt es bei den Münchenern. Die Aktie reagierte zunächste mit einem zweistelligen Kursplus. Für weitere Inspirationen könnte sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin lohnen. Dort finden Sie unter anderem Markteinschätzungen, Interviews und Beiträge zu Anlagechancen im US-Tech-Sektor und zu dividendenstarken Titeln.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.300/15.480/15.680 Punkte Unterstützungsmarken: 14.540/14.690/14.760/14.900/14.980/15.050 Punkte Der DAX® startete wenig verändert im Bereich von 15.200 Punkten und bewegt sich damit weiterhin im Seitwärtstrend zwischen 15.050 und 15.300 Punkte. Eine nachhaltige Trendwende deutet sich erst bei einem Ausbruch aus dieser Range an. Gelingt der Ausbruch über 15.300 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.480 Punkte. Kippt der Leitindex hingegen unter 15.050 Punkte droht ein Rücksetzer bis 14.980/15.000 Punkte. Es könnte sich lohnen weitere Signale abzuwarten. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 29.11.2022 – 23.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.03.2016 – 22.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

