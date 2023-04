DAX schwächelt. Niedrige Vola sorgt für günstige Absicherungsmöglichkeiten.

Dem Aktienmarkt fehlen weiterhin die Impulse. Zwar gab es aus der ersten Börsenliga zumeist gute Nachrichten. Schwache Vorgaben aus Asien und den USA bremsten den DAX® in der ersten Handelsstunde jedoch ein. Damit stagniert das Volatilitätsbarometer für den DAX®, der VDAX® new weiterhin im Bereich des 3-jährigen Tiefs. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weitere steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Eckert & Ziegler ist nach der Gewinnwarnung eine weitere Verkaufswelle zunächst ausgeblieben. Vielmehr bildet das Papier aktuell oberhalb von EUR 42,70 einen soliden Boden. Bei den Unternehmen standen heute zudem die veröffentlichten Zahlen im Fokus. Beim Brillenhersteller EssilorLuxottica stieg der Umsatz im abgelaufenen Quartal um 9,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dabei wurde das Zahlenwerk vor allem vom starken Wachstum in Lateinamerika und Asien beflügelt. Henkel trennt sich vom Russland-Geschäft. Meldungen zufolge wird die Sparte für rund 600 Millionen Euro an ein Konsortium von Finanzinvestoren verkauft. Mercedes-Benz profitierte weiterhin vom Verkauf hochpreisiger Modelle. Gestern Abend meldete der Autobauer vorläufige Zahlen für Q1. Demnach fuhr der Konzern in der Autosparte eine bereinigte Ergebnismarge vor Steuern und Zinsen von 14,8 Prozent ein und lag damit über den Erwartungen der Marktteilnehmer. MTU Aero Engines übernimmt den Elektromotorenentwicklier eMosys. Damit soll der Einsatz von Elektromotoren in der Luftfahrt vorangetrieben werden. Münchener Rück. markiert ein neues 52-Wochenhoch. SAP erzielte im ersten Quartal ein Umsatzplus von 24 Prozent und das EBIT legte um rund 12 Prozent zu. Für das laufende Jahr peilt der Softwarekonzern – ohne Qualtrics – eine EBIT-Steigerung zwischen acht und elf Prozent an.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.750/15.800/15.835/15.865/15.900 Punkte Unterstützungsmarken: 15.620/15.650/15.700 Punkte Der DAX® startete mit Verlusten in den Handelstag und tauchte dabei unter die Unterstützungsmarke von 15.750 Punkte. Die nächste Unterstützungszone findet der Leitindex zwischen 15.650 und 15.700 Punkten. In diesem Bereich besteht die Chance einer Stabilisierung mit einer anschließenden Gegenbewegung bis 15.835 Punkte. Solange die Marke von 15.835 Punkten nicht überwunden ist, droht jedoch eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 15.620 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 23.03.2023 –21.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 22.04.2016 – 21.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 186,08 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 268,81 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.04.2023; 09:40 Uhr Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XP9 30,84 13.300 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 10,06 16.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.04.2023; 09:40 Uhr Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1AYL 7,12 15.500 12.12.2023 DAX® HC37PA 13,96 17.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.04.2023; 09:40 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

