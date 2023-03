DAX stabilisiert sich. Immo-Aktien profitieren von Zinsrückgang.

Nach dem gestrigen Kurssturz suchen die Leitindizes heute den Boden. Die Vorgaben aus den USA waren durchaus gemischt. Dies stützte den deutschen Leitindex zum Handelsauftakt. Die Insolvenz der SVB dürfte die Investoren dennoch die nächsten Tage beschäftigen. Die Lage bleibt somit weiterhin labil. Im Tagesverlauf werden nur wenig Wirtschaftsdaten erwartet, die zu einer Stabilisierung beitragen könnten.

Der Windanlagenbauer Nordex hat aus Deutschland einen Auftrag über 50 MW eingefahren. Die Porsche AG hat Meldungen bestätitigt, dass der Bau eines E-Cayenne und eines neuen E-Modells geplant ist. SAP profitierte weiterhin von der Nachricht über den bevorstehenden Verkauf der Anteile an Qualtrics. Der VW-Konzern meldete einen kräftigen Gewinnanstieg. Zwischen 2023 und 2027 will der Autobauer weltweit rund 180 Milliarden Euro investieren. Mehr als zwei Drittel sind für die Digitalisierung und Elektrifizierung vorgesehen. Wacker Chemie verbuchte 2022 eine deutliche Gewinnsteigerung und zeigt sich für 2023 optimistisch. Zudem soll die Dividende für 2022 erhöht werden. Immobilienaktien wie LEG Immobilien und Vonovia profitierten vom deutlichen Renditerückgang an den Anleihemärkten.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.080/15.140/15.260/15.480/15.580 Punkte Unterstützungsmarken: 14.540/14.760/14.890/14.980 Punkte Der DAX® hat in der ersten Handelsstunde die Bodenbildung im Bereich von 15.000 Punkten fortgesetzt und klopfte gar an die Widerstandsmarke von 15.080 Punkte. Damit wurde die 61,8%-Retracementlinie bei 14.980 Punkten zunächst bestätigt. Zwischen 15.080 und 15.140 Punkten findet der Index eine starke Widerstandszone. Kurzfristige Kaufsignale dürfte es frühestens oberhalb dieser Zone geben. Gelingt allerdings der Ausbruch besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.260 Punkte. Auf der Unterseite bleibt das Augenmerk auf das jüngste Tief von 14.890 Punkten gerichtet. Taucht der Index unter dieses Level droht eine weitere Verkaufswelle bis 14.760 Punkte.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 14.12.2022 – 14.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.03.2016 – 14.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Top Zins Garant Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, dass sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® A2FHD9 * 1.025,00 24.03.2028 Chance auf Ertragszahlung von 42,50 EUR p.a.; 100% Kapitalschutz**

*Zeichnungsfrist bis 28.03.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** durch den Emittenten zum Laufzeitende; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.03.2023; 10:00 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 12,26 15 13.964,349443 14.462,876718 Open End DAX® HC4L2X 7,59 25 14.363,295726 14.662,052277 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.03.2023; 10:00 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 6,25 -15 15.956,621766 15.457,179505 Open End DAX® HC4J4X 14,50 -25 15.557,675483 15.258,968114 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.03.2023; 10:00 Uhr

