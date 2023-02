DAX startet freundlich. FMC und Münchener Rück unter Druck!

Große Überraschungen hielt das gestern veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung nicht bereit. Demnach sprach sich Anfang Februar zwar eine Mehrheit für eine Drosselung des Zinstempos aus. Wann die Notenbank eine Pause einlegt, geht nicht daraus hervor. Dies wird maßgeblich von den Inflationsdaten bestimmt. Es reichte jedoch, damit sich Dow Jones® und Nasdaq®-100-Index nach dem Einbruch des Vortags stabilisierten und damit in Europa für eine freundliche Eröffnung sorgten. So zog der DAX® in der ersten Handelsstunde um rund ein halbes Prozent auf 15.480 Punkte nach oben. Nebenwerteindizes wie der MDAX® und der auf Stimmungsmuster ausgerichtete Deutschland Top Aktien Index stiegen gar noch deutlicher.

Die Auto1 Group meldete zwar für 2022 einen deutlichen Umsatzzuwachs. Allerdings weitete sich auch der Verlust aus. Im vierten Quartal 2023 soll nun die Gewinnschwelle erreicht werden. Die BASF-Tochter Wintershall DEA hat 2022 einen Milliardenverlust erlitten. Die Aktie des Chemieriesen blieb heute dennoch stabil. Die Deutsche Telekom meldete für 2022 robuste Zahlen und peilt für 2023 weiteres Wachstum an. Die Dividende soll von 0,64 Euro auf 0,70 Euro erhöht werden. Die Aktie reagierte mit einem leichten Kursaufschlag. Fresenius Medical Care (FMC) büßte in den ersten Handelsstunden die gestrigen Verluste fast wieder ein. Heidelberg Materials hat 2022 die Erwartungen übertroffen und rechnet auch für 2023 mit einem leichten Umsatzwachstum. Bei der Münchener Rück nutzten viele Investoren die starken Geschäftszahlen heute, um Gewinne mitzunehmen. So gab das Papier am Vormittag über vier Prozent ab.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.475/15.500/15.535/15.560/15.590 Punkte Unterstützungsmarken: 15.000/15.110/15.245/15.285/15.350/15.430 Punkte Der DAX® startete mit leichten Kursgewinnen in den Handelstag und schielte kurzzeitig über die Marke von 15.500 Punkten. Damit ist der Ausbruch über den Kreuzwiderstand bei 15.430 Punkten zunächst bestätigt. Auf dem Weg nach oben bremsen die Hürden bei 15.475/15.500/15.535 Punkten den Index aktuell aus. Bei neuen Rücksetzern unter 15.430 Punkten droht eine weitere Verkaufswelle bis 15.350 Punkte.

DAX®in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 30.01.2023 – 23.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.02.2018 – 23.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® HVB7K4* 100,00%** 02.03.2026 Zinssatz: 4,5% p.a.; Barriere: 50%***

*Zeichnungsfrist bis 06.03.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennwerts; x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.02.2023; 10:45 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 26,09 15 14.375,353686 14.888,553813 Open End DAX® HC01HP 17,94 20 14.632,033827 15.016,856317 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.02.2023; 10:45 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 5,36 -15 16.426,263331 15.912,121289 Open End DAX® HC30J6 2,55 -20 16.169,58319 15.784,74711 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.02.2023; 10:45 Uhr

