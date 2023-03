DAX startet mit Gewinnen. Zinsentscheidung im Fokus.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.980/15.080/15.140/15.260/15.480/15.580 Punkte Unterstützungsmarken: 14.540/14.700/14.760 Punkte

Der DAX® startete mit einem Gap nach oben. Prallte allerdings an der Widerstandsmarke bei 14.980 Punkten nach unten ab. Aktuell steckt der Leitindex in dem kurzfristigen Seitwärtstrend zwischen 14.700 und 14.980 Punkten fest. Ein neuer Trend deutet sich frühestens bei einem Ausbruch aus der Range an. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.080/15.140 Punkte. Kippt der Index unter 14.700 Punkte droht hingegen eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 14.540 Punkte. Die EZB-Entscheidung beziehungsweise die anschließende Pressekonferenz mit EZB-Chefin Christine Lagarde könnten entscheidende Impulse liefern.

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)