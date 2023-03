DAX steigt über 15.000. Banken gefragt.

Der DAX® setzte den gestern Nachmittag eingeschlagenen Erholungskurs zu Handelsbeginn fort und schob sich dabei über die Marke von 15.000 Punkte. Zu den Zugpferden zählten die beiden Banken Commerzbank und Deutsche Bank sowie Deutsche Post und Infineon. Heute Mittag könnte es noch zu stärkeren Ausschlägen kommen, denn heute ist großer Verfallstag an den Terminbörsen.

Gute Zahlen des US-Konkurrenten FedEx beflügelten die Aktie der Deutschen Post. Trotz des bevorstehenden Abstiegs in den MDAX® legte die Aktie von Fresenius Medical Care in der ersten Handelsstunde deutlich zu. Der Dialysespezialist wird am Montag durch die Aktie von Rheinmetall ersetzt. Vorstände von Lanxess haben Aktien des Spezialchemiekonzerns im Wert von insgesamt über 450.000 Euro gekauft. Vonovia rechnete mit 2023 mit einem Gewinnrückgang und kürzt die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.080/15.140/15.260/15.480/15.580 Punkte Unterstützungsmarken: 14.540/14.660/14.760/14.980 Punkte Der DAX® legte am Vormittag weiter zu und testete bereits die Widerstandsmarke bei 15.140 Punkten. Ein Anstieg über diese Marke würde den Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend bestätigen und möglicherweise weitere Kaufsignale auslösen. Aus technischer Sicht wäre in diesem Fall Luft bis 15.260 Punkte. Noch ist es jedoch nicht soweit. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 14.660 Punkten und 14.980 Punkten eine Reihe von Unterstützungsmarken. DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.12.2022 – 17.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.03.2016 – 17.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Top Zins Garant Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, dass sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® A2FHD9 * 1.025,00 24.03.2028 Chance auf Ertragszahlung von 42,50 EUR p.a.; 100% Kapitalschutz**

*Zeichnungsfrist bis 28.03.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** durch den Emittenten zum Laufzeitende; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.03.2023; 10:00 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 9,91 15 13.971,471887 14.470,253433 Open End DAX® HC4L2X 5,56 25 14.370,62165 14.669,53058 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.03.2023; 10:00 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 5,36 -15 15964,760358 15465,063359 Open End DAX® HC4J4X 8,47 -25 15565,610595 15266,750872 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.03.2023; 10:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

