DAX stellt Unterstützungsmarke auf eine harte Probe. Blick auf Fed-Protokoll gerichtet!

Die europäischen Aktienmärkte eröffneten heute mehrheitlich mit Verlusten. Hintergrund waren schwache Vorgaben aus den USA. Der Dow Jones Industrial Average Index sowie der technologielastige Nasdaq-100 Index verloren am Dienstag jeweils über zwei Prozent. Man scheint sich zunehmend darüber im Klaren zu sein, dass die Fed nicht damit scherzt, dass die Zinsen noch länger steigen werden, sondern dass sie sogar noch ein bisschen bis sehr viel länger steigen könnten. Die gestern veröffentlichten Daten unterstrichen einmal mehr, dass die US-Wirtschaft trotz der Zinserhöhungen seit Dezember 2022 weiterhin robust ist. Heute Abend wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht. Möglicherweise liefert sie weitere Indizien.

Adidas startete trotz einer Herabstufung heute fester. Befesa brach trotz positiver Analystenkommentare ein. ProSiebenSat.1 hat mit der PPF Gruppe einen weiteren Großaktionär. Die PPF-Gruppe besitzt gut neun Prozent der Anteile. Die italienische Mediaforeurope Gruppe hat Meldungen zufolge Zugriff auf über 29 Prozent der Stimmrechte an ProSiebenSat.1. Fresenius peilt für 2023 ein Umsatzplus im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich an. Der Fokus des Managements liegt jedoch in der Dekonsolidierung der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) von Fresenius. Die Aktien reagierten unterschiedlich. Während die Aktie von Fresenius in der ersten Handelsstunde deutlich verlor, setzte der Anteilsschein von FMC den Aufwärtstrend mit großen Schritten fort.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.350/15.425/15.475/15.500/15.535/15.560 Punkte Unterstützungsmarken: 15.000/15.110/15.245/15.285 Punkte In der ersten Handelsstunde gaben beim DAX® die Bären den Ton an. Bis zur Unterstützungsmarke bei 15.245 Punkten drückten sie den Index ehe die Bullen sich dagegen stellten und den Leitindex zunächst wieder in den Bereich von 15.300 Punkte schoben. Der Puffer bis zur unteren Begrenzung des Seitwärtstrends ist somit fast aufgebraucht. Solange die Marke von 15.245 Punkten hält, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 15.350/15.425 Punkte. Verletzt der DAX® die kritische Marke, droht eine Konsolidierung bis 15.000/15.110 Punkte.

DAX®in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 26.01.2023 – 21.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.02.2018 – 21.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Express Indexanleihe Protect auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® HVB7K4* 100,00%** 02.03.2026 Zinssatz: 4,5% p.a.; Barriere: 50%***

*Zeichnungsfrist bis 06.03.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennwerts; x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.02.2023; 10:00 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 23,98 15 14.373,234706 14.886,359185 Open End DAX® HC01HP 14,55 20 14.629,877012 15.014,642777 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.02.2023; 10:00 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 6,24 -15 16.423,84204 15.909,775784 Open End DAX® HC30J6 3,16 -20 16.167,199734 15.782,42038 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.02.2023; 10:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





