DAX taucht ab. Post hält dagegen.

In der ersten Handelsstunde setzte der DAX® die Konsolidierung fort. Dabei drückten unter anderem schwache Vorgaben aus den USA und Asien. Zudem sorgt die Insolvenz der Silicon Valley Bank weiterhin für Verunsicherung. Im Wochenverlauf findet noch die mit Spannung erwartete EZB-Sitzung statt. So tauchte der DAX® zunächst unter das März-Tief auf rund 15.100 Punkten ab.

Nach dem Unentschieden vom Wochenende im Revierderby gegen Schalke gab die Aktie von Borussia Dortmund zunächst ab. Die Deutsche Post hat sich mit den Tarifparteien geeinigt. Die Anleger quittierten dies mit einem deutlichen Kursplus. Die Porsche AG fuhr 2022 einen Rekordgewinn ein. Zwar wurde das Umsatzziel mir 37,6 Milliarden Euro verfehlt. Für das laufende Geschäftsjahr ist der Sportwagenhersteller allerdings optimistisch und rechnet mit einem Umsatz von 40 bis 42 Milliarden Euro. Der Softwareriese SAP einigt sich mit dem US-Finanzinvestor Silver Lake auf den Verkauf ihrer Anteile an Qualtrics. SAP erhält dafür rund 72 Milliarden Euro.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.140/15.270/15.470/15.560/15.590 Punkte Unterstützungsmarken: 14.900/14.980/15.070 Punkte

Der DAX® gab in der ersten Handelsstunde deutlich nach und sank schrittweise auf unter 15.100 Punkte. Eine Stabilisierung ist aktuell noch nicht in Sicht. Die nächsten Unterstützungsmarken findet der Leitindex erst bei 14.900/14.980 Punkten. Eine Börsenweisheit lautet: „Nie in ein fallendes Messer zu greifen!“ Erste Kaufsignale zeigen sich frühestens bei einer Stabilisierung oder einer Erholung über 15.270 Punkte.