DAX taucht ab. Sartorius und Tesla unter Druck.

Die am Morgen veröffentlichten Daten fielen mehrheitlich positiv aus. Der Auftragsbestand in der deutschen Industrie legte im Februar zu und die Erzeugerpreise stiegen weniger als im Vormonat. Dies reichte dennnoch nicht, um dem DAX® positive Impulse zu geben. Vielmehr tauchte der Leitindex in der ersten Handelsstunde unter die Marke von 15.800 Punkte.

Bei den Unternehmen standen heute erneut die veröffentlichten Zahlen im Fokus. L`Oreal verbuchte einen kräftigen Umsatzsprung im abgelaufenen Quartal und hält an den gesteckten Zielen für 2023 fest. Bei Nokia zog der Umsatz zwar an. Der Gewinn lag hingegen unter den Erwartungen der Marktteilnehmer. Die Aktie von Sartorius gab zum Handelsstart zweistellig nach. Hintergrund waren ein deutlicher Rückgang beim Gewinn und Umsatz im ersten Quartal. Bei Tesla machen sich die jüngsten Preissenkungen im Zahlen für Q1 bemerkbar. Trotz eines deutlichen Umsatzzuwachses brach der Gewinn ein.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.800/15.835/15.865/15.900/15.915/16.000/16.075 Punkte Unterstützungsmarken: 15.675/15.735/15.760/ Punkte Der DAX® ist kurz nach Handelsbeginn aus dem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal nach unten ausgebrochen und stabilisiert sich aktuell im Bereich der Unterstützungsmarke von 15.760 Punkten. Eine Konsolidierung hat sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet, denn den Bullen hat zuletzt die Kraft gefehlt, die Marke von 15.900 Punkten nachhaltig zu überwinden. Zwischen 15.675 und 15.760 Punkten findet der Leitindex nun eine solide Unterstützungszone. Solange diese Range nicht verletzt wird, besteht eine Chance auf eine Gegenbewegung bis 15.915 Punkte. Unterhalb von 15.675 Punkten droht hingegen eine weitere Verkaufswelle. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 23.03.2023 –20.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 21.04.2016 – 20.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 186,23 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 268,68 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.04.2023; 10:10 Uhr Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XP9 31,88 13.300 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 10,22 16.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.04.2023; 10:10 Uhr Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1AYL 7,25 15.500 12.12.2023 DAX® HC37PA 14,14 17.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.04.2023; 10:10 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





