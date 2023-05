DAX tritt auf der Stelle. Siemens Energy und Infineon gefragt

Stillstand am Aktienmarkt. Weder der DAX® noch Nebenwerteindizes wie der MDAX®oder SDAX® rühren sich in der ersten Handelsstunde signifikant von der Stelle. Neben den anhaltenden Diskussionen um die Erhöung der Schuldenobergrenze in den USA drückten heute die Wirtschaftsdaten aus China. Sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze blieben deutlich hinter den Erwartungen der Experten zurück und schüren Zweifel an einer deutlichen konjunkturellen Erholung.

Bei den Einzelwerten setzte Siemens Energy den gestern wieder aufgenommenen Aufwärtstrend fort und markierte ein neues 52-Wochenhoch. Meldungen zufolge erwägt Delta Airlines den Kauf von sogenannten Wide-Body-Flugzeugen der Modelle A350 und A330neo von Airbus. Die Aktie von Bayer stabilisiert sich aktuell knapp unter der 200-Tage-Durchschnittslinie. Die schwachen Q1-Zahlen sind also langsam verdaut. Infineon plant den Kauf des KI-Spezialisten Imagimob. Dies kam bei den Anlegern gut an. Autmobilhersteller wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW legten im frühen Handel mehrheitlich den Rückwärtsgang ein. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Inhaber von endlos laufenden Hebelprodukten wie Faktor Optionsscheinen, Mini Future und Turbo Open End sollten bedenken, dass es am Tag der Dividendenzahlung zu einer Anpassung der Produktparameter kommt.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.950/15.970/16.000/16.020 Punkte Unterstützungsmarken: 15.680/15.780/15.800/15.835/15.870 Punkte Nach kurzzeitigen Ausschlägen bis 15.870 Punkte pendelte sich der DAX® im frühen Handel zwischen 15.930 und 15.960 Punkten ein. Wie an dieser Stelle bereits häufiger besprochen, bremst die 16.000 Punktemarke bisher alle Bemühungen der Bullen aus. Eine nachhaltige Erholung startet frühestens oberhalb dieses Levels. Bis auf weiteres sollten Anleger somit ein waches Auge auf die Unterstützungszone rund um 15.870 Punkte haben. In Marktphasen wie aktuell könnten Inline-Optionsscheine eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei Inline-Optionsscheine sich zwei Barrieren eingebaut. Werden die beiden Barrieren während der Laufzeit nicht verletzt, erhalten Anleger am Laufzeitende einen fixen Betrag. Andernfalls droht jedoch der Totalverlust. Die unten stehenden Produkte haben untere Barrieren zwischen 11.100 und 14.800 Punkten und obere Barrieren zwischen 16.500 und 16.900 Punkten. Je enger die Bandbreite, um so riskanter ist das Produkt. Der Inliner mit Barrieren bei 13.900 und 16.900 Punkten notiert bei EUR 7,63. Werden die beiden Barrieren nicht berührt, erhalten Anleger am Laufzeitende im Juli EUR 10. Wird eine Barriere verletzt verfällt das Papier wertlos. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 26.04.2023 –16.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 17.05.2016 – 16.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 188,18 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 274,23 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.05.2023; 10:35 Uhr Inline Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Barriere in Pkt. obere Barrier in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC3KQD 4,21* 14.000 16.500 21.07.2023 DAX® HC64YZ 5,75* 14.800 16.800 21.07.2023 DAX® HC4LSY 7,63* 13.900 16.900 21.07.2023 DAX® HC4LMT 8,35* 11.100 16.900 21.07.2023 *max. Rückzahlung am Laufzeitende EUR 10; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.05.2023; 10:35 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise Inline-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

