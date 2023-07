DAX wartet auf Impulse. MorphoSys und Rational gefragt

Widerstandsmarken: 16.200/16.370 Punkte Unterstützungsmarken: 15.685/15.800/15.920/16.000/16.040 Punkte

Der DAX® tauchte in der ersten Handelsstunde in die wichtige Unterstützungszone zwischen 16.000 und 16.040 Punkten ein. Solange diese Zone nicht unterschritten wird, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung in Richtung 16.200 Punkte. Sinkt der Leitindex unter 16.000 Punkte und damit zurück in den kurzfristigen Abwärtstrend droht eine Verkaufswelle bis 15.920 und im weiteren Verlauf bis 15.800 Punkte.