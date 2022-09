Delivery Hero – Die Insider machen Kasse

Über mangelnde Volatilität beim einstigen DAX-Titel Delivery Hero können sich Anleger wahrlich nicht beschweren. Die Aktie verlor 2022 in der Spitze drei Viertel des Wertes, um ausgehend vom Jahrestief wieder fast 140 % nach oben zu schnellen. Nun nutzen Insider die im Zuge der Erholung erreichten Kurslevels, um ihre Positionen zu reduzieren.



Im Detail wurde gestern nach XETRA-Schluss gemeldet, dass der CEO Niklas Östberg und der COO Pieter-Jan Vandepitte im großen Stil Aktien verkauft haben. Östberg veräußerte am 12. September zu einem Durchschnittskurs von knapp 49,62 EUR Aktien im Wert von 9,92 Mio. EUR, Vandepitte trennt sich am selben Tag von Papieren im Wert von rund 1 Mio. EUR. Sein Verkaufskurs lag bei 50 EUR. Interessant in diesem Zusammenhang: Beide Vorstände haben nach einem heftigen Kursrutsch im Februar Käufe gemeldet, die in der Rückbetrachtung schlecht getimt waren. Denn die Aktie fiel anschließend von rund 47 auf unter 24 EUR. Die Buchverluste beliefen sich auf diese Käufe gerechnet auf knapp 50 % des Einsatzes. Nun dürften die Verantwortlichen erleichtert sein, dass sie mit einem blauen Auge, ja sogar mit einem kleinen Gewinn, zumindest diese Engagements beenden konnten. Erste Insiderkäufe gab es bei Delivery Hero übrigens im vierten Quartal 2021, also kurz bevor die Aktie ihren crashartigen Abverkauf startete.

Fundamental hat das Unternehmen weiter zu kämpfen, wenngleich sich die Stimmung gegenüber der Aktie zuletzt wieder aufgehellt hat. Zahlreiche Analysten erhöhten in den vergangenen Wochen wieder ihre Kursziele. Allgemein ist das Branchenumfeld der Essenslieferdienste von niedrigen Margen und hoher Konkurrenz geprägt. Erst im August wurde bekannt, dass die Lieferdienste Frischepost und Getfaster Insolvenz anmelden mussten. Der Online-Lebensmittelhändler Ocado senkte am Dienstag die Jahresprognose. Bei Delivery Hero gehen Analysten davon aus, dass auch die kommenden zwei Jahre noch von Verlusten geprägt sein dürften. Erst 2025 könnte der Gewinn je Aktie bei 0,56 EUR liegen, einen positiven Free Cashflow könnte das Unternehmen dagegen bereits ein Jahr zuvor erreichen. Selbst wenn dieser Turnaround gelänge, sind weitere Kapitalmaßnahmen bis dahin nicht ausgeschlossen und wäre die Aktie auch ohne diese Maßnahmen mit einem 2025er-KGV von über 80 teuer.

Chart: Delivery Hero

Widerstandsmarken: 50,58 + 54,45 + 56,59 + 62,44 + 65,76 EUR

Unterstützungsmarken: 44,60 + 40,43 + 39,57 + 33,58 EUR

Aus charttechnischer Sicht hätte der Verkauf der Vorstände am 12. September kaum besser getimt sein können. Denn an diesem Tag testete die Aktie die unterschrittene Aufwärtstrendlinie seit Mai von unten und bestätige diese als neuen Widerstand. Zuvor hatte die Aktie im August den EMA200 getestet und war an diesem wieder zur Unterseite abgeprallt. Der Weg des geringeren Widerstands zeigt folglich abwärts.

Eine kleinere Unterstützung bietet der EMA50 bei derzeit gut 44,60 EUR. Sollte die Aktie diesen reißen, könnte sie erneut in Richtung 40,00-EUR-Marke, genauer in den Unterstützungsbereich zwischen 40,43 und 39,57 EUR, zurücksetzen. Dort müssen sich die Bullen zeigen, ansonsten droht ein weiterer Abverkauf in Richtung des nächsten charttechnischen Supports bei 33,58 EUR. Erobert der Wert dagegen überraschend die Trendlinie und auch den EMA200 zurück, könnte er mittelfristig den Gap-Bereich zwischen 62,44 und 65,76 EUR ansteuern.

Anleger, die bei der Aktie von Delivery Hero auf eine Fortsetzung der Korrektur setzen möchten, könnten dies mit den open end Turbo-Bear-Optionsscheinen mit der WKN HB9EP4 oder HB9MQ6 tun. Kommt es hingegen zu den beschriebenen Kaufsignalen, bieten sich beispielsweise WKN HB8NCW oder HB9Y58 an.

Delivery Hero in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 02.02.2022 – 15.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Delivery Hero in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2017 – 01.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Delivery Hero für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Delivery Hero HB8NCW 1,03 36,01 4,49 Open End Delivery Hero HB9Y58 0,51 41,21 8,95 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.09.2022; 12:12 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Delivery Hero für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Delivery Hero HB9EP4 1,06 56,34 4,36 Open End Delivery Hero HB9MQ6 0,52 50,91 8,93 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.09.2022; 12:14 Uhr

