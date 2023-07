Delivery Hero – Lieferservice ist wieder gefragt

Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero konnte sich zuletzt deutlich vom jüngsten Tief distanzieren. Dabei halfen zum einen positive Analystenkommentare aber auch eine sichtliche Entspannung an den Rentenmärkten. Delivery Hero vollzog in den zurückliegenden Jahren eine wahre Achterbahnfahrt. Der Ausbruch des Coronavirus und die teils drastischen Restriktionen bescherten dem Konzern ein enormes Wachstum. Ende 2021 erfolgte die schrittweise Rückkehr zur Normalität. Zeitgleich sorgten hohe Inflationsraten für eine Zinswende bei den Notenbanken. Unternehmen, die nur geringe Gewinne oder gar Verluste schrieben, gerieten bei Anlegern schnell in Ungnade. 2023 ist für die gesamte Branche ein Übergangsjahr. Im ersten Quartal verbuchte Delivery Hero ein Umsatzplus in den Segmenten von 12 Prozent. Dies lag unter den Erwartungen der Experten. Für das laufende Jahr soll operativ der Sprung in die Gewinnzone erfolgen.

Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Analysten mittelfristig zuversichtlich. Dabei verweisen sie auf die global starke Marktposition, denn Delivery Hero liefert in über 70 Ländern Pizza, Steaks etc aus. Zudem hat sich das Unternehmen Anfang des Jahres rund eine Milliarde Euro über eine Wandelanleihe besorgt und verfügt nun über ein solides Finanzpolster, um gegebenenfalls kleinere Konkurrenten zu übernehmen. Allerdings könnten die gestiegenen Gebühren und die anhaltend hohe Inflation den Bestelleifer einiger Kunden bremsen.

Chart: Delivery Hero Widerstandsmarken: 43,90/45,20/47,80 EUR Unterstützungsmarken: 38,20/35,20/36,60/38,00/39,45/40,90 EUR Die Aktie von Delivery kam im ersten Quartal 2022 kräftig unter Druck und verlor zeitweise drei Viertel ihres Wertes. Im Bereich von EUR 30 ist inzwischen ein Boden gefunden und seit Sommer 2022 pendelt das Papier zwischen EUR 30 und EUR 55. Einem Anstieg auf das Augusthoch von EUR 57,60 Anfang Februar 2023 folgte ein Kurssturz auf EUR 29,60. Ende März/Anfang April bildete sich auf diesem Level ein Doppelboden ehe der MACD und RSI-Index drehten und die Aktie den Weg nach Norden einschlug. Seither ist die Aktie schrittweise über die 40 Euro-Marke geklettert. Zwischen EUR 43,90 und EUR 45,20 findet der MDAX®-Wert aktuell eine Widerstandszone. Gelingt der Ausbruch über das Level eröffnet sich die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zum Kreuzwiderstand bei rund EUR 47,80. Dort treffen aktuell die obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals und die 161,8%-Retracementlinie aufeinander. Unterstützung findet die Aktie auf Höhe der 200-Tage-Durchschnittslinie bei EUR 39,45 und EUR 38,00. Kippt die Aktie unter EUR 38,00 droht eine Verletzung des Aufwärtstrendkanals und eine Verkaufswelle bis EUR 32,80 (38,2%-Retracementlinie) Delivery Hero in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 15.06.2022–19.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Delivery Hero in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 20.07.2018– 19.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus-Zertifikate eignen sich vor allem für Anleger, die mittelfristig einen moderaten Anstieg des Index erwarten, aber eine kurzfristige begrenzte Konsolidierung nicht ausschließen können. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Bei einem der beiden Produkte wurde die Barriere bei EUR 29,00 und das Bonuslevel/Cap bei EUR 40,00 festgelegt. Notiert die Delivery Hero-Aktie bis zum finalen Beobachtungstag stets oberhalb der Barriere und somit oberhalb von EUR 29,00, erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von EUR 40. Wird die Barriere während der Laufzeit hingegen verletzt, droht ein Verlust. Aktuell liegen die Barrieren jeweils über 20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aktie.

Faktor-Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Delivery Hero-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von Delivery Hero für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag Delivery Hero HB7Z2M 36,02 29,00 40,00 15.12.2023 Delivery Hero HC53Y9 36,04 26,00 46,00 21.06.2024

Faktor Optionsscheine Long auf Delivery Hero für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Delivery Hero HC15YE 7,75 27,247014 30,652891 3 Open End Delivery Hero HC4MU3 6,19 32,695522 36,782462 5 Open End Delivery Hero HC78SP 19,56 36,781902 39,643534 10 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.07.2023; 16:30 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf Delivery Hero für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Delivery Hero HC1RYH 4,49 54,480596 51,075559 -3 Open End Delivery Hero HC7W17 10,01 49,032088 44,947715 -5 Open End Delivery Hero HC7W18 9,48 46,4475 43,493439 -10 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.07.2023; 16:30 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der Delivery Hero finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

