Deutsche Börse – Gipfelsturm

Die Hochs aus 2020 hat das Papier der Deutschen Börse bereits vor einiger Zeit hinter sich gelassen, nun aber bereitet sich die Aktie offenbar für einen Sprung über die diesjährigen Hochs vor – es locken frische Rekordstände!

Übergeordnet verfolgt die Deutsche Börse-Aktie seit Jahren einen stetigen Aufwärtstrend und konnte sich innerhalb dessen auf einen bisherigen Rekordwert von 175,90 Euro im August verteuern. Die letzten Handelstage waren von einer zwischenzeitlichen Konsolidierung geprägt, diese reichte kurzzeitig auf die wichtige Horizontalunterstützung der letzten Wochen bei rund 165,20 Euro abwärts. Zwar wurde mit einem weiteren Abschlag in dem Wertpapier gerechnet, dieser blieb allerdings aus, stattdessen haben Bullen das Feld von hinten aufgerollt und schieben das Wertpapier entsprechend in Richtung der Augusthochs wieder voran. Eine entsprechend positive Signallage war aber bereits durch den Kurssprung über die Hochs aus 2020 zustande gekommen, in der Konsequenz wird das Kaufsignal nun weiter umgesetzt.

138,2 % Fibo im Fokus

Generell ist es schwierig neue Rekordstände bei Aktien zu ermitteln, ein hilfreiches Instrument könnte hierbei die 138,2 % Fibonacci-Extension-Projektion sein. Demnach würde sich bei einem erfolgreichen Wochenschlusskurs oberhalb von 175,90 Euro weiteres Aufwärtspotenzial in den Bereich von 199,65 Euro entfalten können, mittelfristig orientierte Anleger könnten hiervon überproportional durch den Einsatz der richtigen Scheine profitieren. Zuvor sollten sich Investoren allerdings noch einmal auf zwischenzeitliche Rücksetzer im Rahmen eines Pullbacks zurück auf 170,00 und darunter 165,00 Euro einstellen. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies könnte nämlich erhöhte Abschlagsrisiken in Richtung 150,00 und darunter 135,20 Euro hervorrufen.

Widerstände: 176,90; 178,97; 182,89; 185,13; 190,17; 193,54 Euro

Unterstützungen: 171,25; 167,60; 165,20; 162,53; 160,71; 157,50 Euro

Deutsche Börse in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.01.2022 – 25.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005810055

Deutsche Börse in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.08.2017 – 22.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005810055

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Deutsche Börse für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Dt. Börse HB4TQY 3,20 141,895296 5,48 Open End Dt. Börse HB8P7K 1,91 154,501247 9,08 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.08.2022; 14:14 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Deutsche Börse für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Dt. Börse HB92EP 2,67 199,55386 6,42 Open End Dt. Börse HB9FB6 1,71 189,936424 9,98 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.08.2022; 14:17 Uhr

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





