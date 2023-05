Deutsche Post vor dem Ausbruch.

Die Aktie der Deutschen Post bildet seit Oktober 2023 einen Aufwärtstrend. Bei EUR 43,95 entwickelte sich in den zurückliegenden Handelstagen ein starker Widerstand. Bei einem Ausbruch über das Level könnten weitere Kaufsignale folgen und es eröffnet sich Aufwärtspotenzial bis EUR 46,90. Je länger sich die Bullen an dem Widerstand aufreiben, um so wahrscheinlicher erscheint ein kurzfristiger Rücksetzer bis zur Unterstützungsmarke von EUR 41,60. Das insgesamt bullishe Bild würde eine solche Konsolidierung nicht trüben. Vielmehr könnten die Bullen auf dem Niveau möglicherweise neue Kräfte für den nächsten Anlauf sammeln. Ein nachhaltiger Stimmungswandel deutet sich frühestens unterhalb der 50%-Retracementmarke von EUR 39,10 an.