Deutsche Telekom – Dieser Widerstand ist entscheidend!

Der Telekommunikationsriese Deutsche Telekom hat heute die Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal präsentiert. Diese wussten zu überzeugen. Unter anderem erhöhte das Management die Jahresprognose. Im Detail verdiente die Telekom im Zeitraum April bis Juni 1,46 Mrd. EUR und übertraf die Analystenprognose von 946 Mio. EUR deutlich. Der Umsatz legte von 26,6 auf 27,2 Mrd. EUR zu und traf damit die Markterwartung. Beim Free Cashflow lagen die Verantwortlichen mit einem Ergebnis von 2,77 Mrd. EUR leicht über der Expertenschätzung von 2,76 Mrd. EUR. Beim bereinigten operativen Gewinn nach Leasingkosten (bereinigtes EBITDA AL) rechnet die Telekom für 2022 nun mit rund 37 Milliarden EUR, nachdem zuvor mehr als 36,6 Milliarden EUR in Aussicht gestellt wurden.

Chart: Deutsche Telekom

Widerstandsmarken: 19,39/20,86 EUR

Unterstützungsmarke: 17,82/17,55/16,10/14,59 EUR

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie sich in diesem Jahr sehr gut geschlagen, notiert als einer der wenigen Titel im DAX seit Jahresbeginn im Plus. Allerdings hemmte in den vergangenen Monaten eine deckelnde Trendlinie stets den Aktienkurs. Aktuell verläuft diese in etwa bei 19 EUR. Zusammen mit dem Zwischenhoch bei 19,39 EUR ergibt sich somit eine Widerstandszone, die der Wert hinter sich lassen muss, um ein Kaufsignal auszubilden. Sollte dies gelingen, wäre ein Anstieg in Richtung 20,86 EUR zu erwarten.

Zwischen 19,39 und 17,82 EUR liegt kurzfristig eine neutrale Ausgangslage vor. Bricht die Aktie den EMA50 auf der Unterseite bei derzeit 17,55 EUR, könnte sie in Richtung des EMA200 nachgeben. Dort wäre der Wert wieder für Antizykliker interessant. Unter 14,59 EUR würde sich das mittelfristige Bild dagegen wieder deutlich eintrüben.

Deutsche Telekom in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.08.2019 – 11.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Deutsche Telekom in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2017 – 11.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissions-/Verkaufspreis Maximaler Rückzahlungsbetrag Finaler Bewertungstag Bemerkung Deutsche Telekom Bonus Pro Zertifikat* HVB6ZB 1.010,00 EUR – 30.08.2027 Abstand zum Basiswert bei Auflage: 40% Deutsche Telekom Bonus-Cap Zertifikat HB5ZY4 20,24 EUR 22,00 EUR 16.12.2022 Barriere 17,00 EUR

*In Zeichnung bis 01.09.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.08.2022; 10:34 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der Deutschen Telekom finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

