Deutsche Telekom liegt wieder im Trend.

Magenta liegt im Trend. Der Unternehmensberatung, Pantone-Institut, zufolge ist Magenta die Farbe des Jahres 2023. Magenta steht für ein neues Signal der Stärke, für Optimismus und Freude, so die Begründung von Pantone. Für diese Begriffe steht inzwischen auch wieder die Deutsche Telekom. Der jüngsten BrandZ-Studie „Top50 Most Valuable German Brands“ zufolge liegt der Telekomriese mit einem Marktwert von 67,2 Milliarden Euro mit Abstand auf Platz 1 unter den deutschen Unternehmen. In der „Brand Finance Global 500“ sprang die Telekom auf Platz 11 und ist damit, gemessen am Markenwert, der wertvollste Konzern Europas. Konzernchef Tim Höttges wird dies wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Jahrelang hatten die Bonner mit einem verstaubten Image zu kämpfen. Dies schlug sich in der Börsennotiz wieder. Sieben Jahre lang pendelte die Aktie seitwärts und lockte allenfalls Dividendenjäger.

Im vergangenen Herbst gelang der nachhaltige Ausbruch aus dieser Range. Die T-Aktie steht inzwischen bei vielen Investoren auf dem Einkaufszettel und erreichte inzwischen den höchsten Stand seit knapp 22 Jahren! Das Allzeithoch von 100 Euro ist zwar noch weit entfernt. Mittelfristig ist ein Großteil der Analysten nach Angaben von Refinitiv dennoch zuversichtlich.

Im Jahr 2022 erzielte der Konzern ein Rekordergebnis. Katalysator war vor allem die US-Tochter T-Mobil US. Die Mobilfunktochter konnte 2022 6,4 Millionen neue Vertagskunden gewinnen. Die Synergieeffekte aus der Fusion mit dem Rivalen Sprint beziffert Höttges für 2023 auf bis zu 7,5 Milliarden Dollar. Gleichzeitig sollen die Integrationskosten um rund 80 Prozent auf unter einer Milliarde Dollar fallen. In Europa stieg die Zahl der Mobilfunkkunden im zurückliegenden Jahr mit 1,72 Millionen so stark wie lange nicht mehr. Im Breitband- und TV schwächte sich das Wachstum hingegen ab. Angesichts des starken Ergebnisses wird die Dividende auf 0,70 Euro erhöht. Höttges erwartet eine Fortsetzung des Wachstumskurses. Ein wichtiger Treiber soll dabei der Ausbau des 5G-Netzes in den USA und Europa sein. Darüber hinaus soll der Anteil an der US-Tochter ausgebaut werden.

Aktuell wird die Aktie mit einem KGV von 14,4 und einer Dividendenrendite von 3,2 Prozent (Quelle: Refinitiv) bewertet. Ein großer Teil der Analysten stuft die Aktie daher mittelfristig als haltens- oder gar kaufenswert ein. Gleichwohl sind Rücksetzer nicht auszuschließen. Ein schwacher Gesamtmarkt oder Hiobsbotschaften können die Aktie unter Druck bringen.

Chart: Deutsche Telekom Widerstandsmarken: 22,05/23,35/23,80/24,85 EUR Unterstützungsmarken: 19,30/19,80/20,30/20,95/21,60 EUR Die Aktie von Deutsche Telekom bewegte sich über Jahre hinweg in einem Seitwärtstrend und brach Ende 2022 aus dieser Range aus. Nach einer kurzen Konsolidierung im Dezember 2022 nahm das Papier im Januar die Aufwärtsbewegung wieder auf. Im Bereich von EUR 22,05 bildet die Aktie zunächst ein Hoch. Gelingt der Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis EUR 23,35 (obere Begrenzung des Trendkanals) oder gar EUR 23,80 (138,2%-Retracementlinie). Unterstützung findet die Aktie von Deutsche Telekom bei EUR 21,60. Kippt die Aktie unter das Level droht ein Rücksetzer bis EUR 20,95. Deutsche Telekom in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 29.06.2022 – 28.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Deutsche Telekom in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 29.03.2012 – 28.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung Deutsche Telekom HVB7LN* 101,25 %** 13.04.2026 Zinssatz: 5,1%; Barriere: 50%***

* Zeichnungsfrist bis 13.04.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.03.2023; 15:55 Uhr; weitere Produkte auf Deutsche Telekom finden Sie hier.

Faktor Optionsscheine Long auf Deutsche Telekom für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Deutsche Telekom HB9D08 15,59 17,464 19,647 5 Open End Deutsche Telekom HC4GS6 13,43 20,378442 21,397364 15 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.03.2023; 16.00 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf Deutsche Telekom für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Deutsche Telekom HB9D0C 3,50 26,19 24,013873 -5 Open End Deutsche Telekom HC4GS7 5,21 23,284522 22,26466 -15 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.03.2023; 16.00 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der Deutsche Telekom finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

