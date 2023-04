Die meist gehandelten Produkte: Anleger uneins – Calls wie Puts gefragt.

Die Konsolidierung der vergangenen Tage setzt sich fort. Der deutsche Leitindex gibt zur Markteröffnung die Gewinne vergangener Tage wieder ab. Nach wie vor sind sich die Marktteilnehmer nicht einig, welche Richtung der DAX® einschlagen wird. Dennoch herrscht reges Interesse an Call- und Put-Optionen auf den Leitindex.

Kann die Rede von EZB Präsidentin Lagarde für den Ausbruch in eine der beiden Richtungen sorgen?

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC0YWS 30,37 15776,00 Punkte 12747,37511 Punkte 5,20 Open End DAX ® Call HC16CY 4,03 15776,00 Punkte 15401,528627 Punkte 39,28 Open End DAX ® Call HC59SR 9,89 15776,00 Punkte 14802,204558 Punkte 15,94 Open End DAX ® Put HR7QPP 4,26 15776,00 Punkte 16170,849645 Punkte 36,13 Open End DAX ® Put HR7KNS 17,78 15776,00 Punkte 17556,576125 Punkte 13,02 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.04.2023; 11:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC0XRQ 2,3 15790,54 Punkte 12700 Punkte 68,48 12.12.2023 DAX ® Put HC1AYM 7,41 15790,54 Punkte 15600 Punkte 21,33 12.12.2023 Mercedes-Benz AG Call HB7R1V 0,26 68,57 EUR 86,00 EUR 26,91 18.12.2024 DAX ® Call HB4PFV 35,35 15790,54 Punkte 12400 Punkte 4,47 13.06.2023 DAX ® Call HB4P1M 6,78 15790,54 Punkte 15500 Punkte 23,47 13.06.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.04.2023; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag HENSOLDT AG Long HC472T 19,14 35,79 EUR 26,66151 EUR 3 Open End MDAX ® LONG HC01NY 18,60 27760,54 Punkte 20923,99236 Punkte 3 Open End Banco Santander Long HC56CY 13,71 3,626 EUR 2,728791 EUR 3 Open End DAX ® Short HC65NK 21,63 15774,00 Punkte 16213,612646 Punkte -25 Open End DAX ® Short HC292F 5,34 15774,00 Punkte 17485,554614 Punkte -5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.04.2023; 12:00 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

