Die meist gehandelten Produkte: Bei Rheinmetall und SAP dominieren die Bullen.

Weiterhin bewegt sich der DAX® Kurs in der Zone der letzten Wochen zwischen 15.700 und 15.900 Punkten. Weder die Bullen noch die Bären können das Zepter an sich reißen. Positive Analystenkommentare sorgten für Bewegung bei Rheinmetall und SAP. Dies schlug sich entsprechend bei regem Interesse bei Faktor-Long-Optionsscheinen beziehungsweise Call Optionsscheinen auf die Titel nieder. Starkes Interesse an Faktor-Long-Optionsscheinen der Deutschen Bank AG besteht im Hinblick auf die Quartalszahlen diesen Donnerstag. Letztes Jahr wurde der höchste Überschuss der letzten 15 Jahre erzielt, daher sind die Erwartungen groß. An der anhaltenden Seitwärtsbewegung im DAX® beteiligen sich zahlreiche Bullen und Bären, die sich auch heute entsprechend positionierten.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ-100 ® Call HC5NRK 2,04 12969,757601 Punkte 12725,526474Punkte 57,44 Open End DAX ® Call HC62X4 0,53 15839,50 Punkte 15834,00 Punkte 30,15 Open End DAX ® Call HC5S4P 7,06 15839,50 Punkte 15151,38757 Punkte 22,43 Open End Gold Call HC556L 5,76 1990,07 USD 1928,474458 USD 31,40 Open End DAX ® Put HR6N0R 2,7599 15839,50 Punkte 16077,829882 Punkte 57,47 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.04.2023; 11:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Lufthansa AG Call HC3BU5 1,33 9,6805 EUR 9,50 EUR 7,35 13.12.2023 DAX ® Put HC4BBD – 15830,42 Punkte 15900 Punkte 54,24 25.04.2023 SAP SE Call HR7PZ1 1,53 121,97 EUR 124,302066 EUR 8,05 18.12.2024 Gold Call HC5HT2 20,81 1990,16 USD 1900 USD 55,61 15.03.2024 Deutsche Bank AG Call HB5UQG 1,05 9,6665 EUR 10 EUR 9,25 13.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.04.2023; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Deutsche Bank AG Long HC5FC0 12,39 9,646 EUR 8,414103 EUR 4 Open End Rheinmetall AG Long HC15Z9 34,03 274,60 EUR 205,475174 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HC3M0Q 15,37 274,60 EUR 260,259999 EUR 6 Open End DAX ® Short HC65NK 18,86 15853,50 Punkte 16181,750117 Punkte -25 Open End DAX ® Long HC4YCJ 19,70 15853,50 Punkte 15548,735924 Punkte 25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.04.2023; 11:50Uhr

