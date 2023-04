Die meist gehandelten Produkte: Gold-Calls gefragt. MTU Aero Engines überrascht mit starken Eckdaten.

Nach einem durchwachsenen Auftakt nahmen die Bullen das Zepter in die Hand und schoben den DAX® am späten Vormittag in Richtung 15.900 Punkte. Unterstützung kam von überraschend guten Wirtschaftsdaten aus China und guten Zahlen von Bank of America.

Unter den K.o.-Produkten wurden dennoch Short-Produkte auf Leitindizes wie den DAX® und US-Indizes wie den Nasdaq®100-Index und S&P® 500 Index stark gehandelt. Der Anstieg des Goldpreises auf 2.000 US-Dollar pro Feinunze animierte Anleger zum Einstieg in entsprechende Long-Produkte. BASF bekam durch positive Analystenkommetare weiteren Schwung nach oben. MTU Aero Engines profitierte von überraschend starken vorläufigen Zahlen zum abgelaufenen Quartal und sprang über die Widerstandsmarke von EUR 236.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Gold Call HC556L 7,37 2003,61 USD 1924,850173 USD 24,77 Open End DAX ® Put HB1SN1 9,23 15831,06 Punkte 16746,007894 Punkte 17,18 Open End NASDAQ ® Put HB5G9E 9,64 13087,713714 Punkte 14216,255658 Punkte 12,46 Open End Gold Call HC556E 8,48 2003,61 USD 1912,756872 USD 21,55 Open End S&P 500 ® Put HC5QRF 0,88 4165,62 Punkte 4250,330183 Punkte 43,61 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.04.2023; 11:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC0XPM 21,55 15857,00 Punkte 14500 Punkte 7,36 12.12.2023 DAX ® Call HC0XPS 17,65 15857,00 Punkte 15000 Punkte 9,00 12.12.2023 DAX ® Put HC37SM 9,81 15857,00 Punkte 16000 Punkte 9,72 12.03.2024 DAX ® Put HB50H9 9,44 15857,00 Punkte 16800 Punkte 16,81 13.06.2023 BASF Call HR8WH4 0,24 50,48 EUR 60 EUR 21,50 18.12.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.04.2023; 12:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag MTU Aero Engines Long HC15YZ 22,60 240,60 EUR 175,992975 EUR 3 Open End DAX ® Short HC01L0 – 15867,75 Punkte 17106,0115 Punkte -6 Open End Infineon AG Long HC42Q6 8,64 36,90 EUR 34,435277 EUR 6 Open End Rheinmetall AG Long HC48N6 11,10 268,85 EUR 240,352109 5 Open End Credit Agricole S.A. Long HC4LQW 8,33 10,936 EUR 8,116982 EUR 3 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.04.2023; 12:20 Uhr

