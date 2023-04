Die meistgehandelten Hebelprodukte: Beim DAX und Vonovia greifen die Bullen zu.

Nach einem verhaltenen Beginn übernahmen die Bullen das Zepter und schoben den DAX® über die Marke von 15.700 Punkte. Dies schlug sich auch in den Listen der meistgehandelten Hebelprodukte nieder. Bei den K.o.-Optionsscheinen zählten DAX®-Long-Produkte zu den Favoriten. Nach dem Kurseinbruch bei Immobilienaktien in den zurückliegenden Wochen deutet eine gewisse Erholung an. So verbesserte sich die Aktie von Vonovia bis zum Mittag um über drei Prozent und lockt auch den einen oder anderen Trader wieder an.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Gold Call HC29XJ 16,82 1983,1 USD 1800,646624 USD 10,80 Open End DAX ® Call HC1N0H 19,80 15691,50 Punkte 13715,951138 Punkte 7,93 Open End DAX ® Call HC1SS8 1,77 15691,50 Punkte 13962,775832 Punkte 8,89 Open End DAX ® Call HC2UCG 16,60 15691,50 Punkte 14041,174946 Punkte 9,46 Open End DAX ® Call HC2UCH 16,51 15691,50 Punkte 14051,320309 Punkte 9,51 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.04.2023; 11:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Telekom AG Call HB12DX – 22,4075 EUR 16,75 EUR 3,96 14.06.2023 Shell PLC Call HB57VX 0,33 27,61 EUR 26,00 EUR 8,48 13.12.2023 Apple Inc Call HC4EEZ 3,96 166,085 USD 145,00 USD 3,86 15.01.2025 DAX ® Call HC0XPQ 18,34 15712,57 Punkte 14800,00 Punkte 8,57 12.12.2023 DAX ® Call HC0XQ2 10,18 15712,57 Punkte 16000,00 Punkte 15,45 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.04.2023; 12:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC4L3C 0,88 15713,00 Punkte 15893,050219 Punkte -25 Open End Deutsche Post AG Long HC42P3 11,23 42,7625 EUR 40,383534 EUR 6 Open End DAX ® Short HC292Q 0,75 15713,00 Punkte 16099,498229 Punkte – 15 Open End Vonovia Long HC50KD 1,76 17,55 EUR 16,452499 EUR 8 Open End DAX ® Long HC2RHW 13,97 15713,00 Punkte 15,193,690802 Punkte 20 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.04.2023; 12:30 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

