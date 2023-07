Die meistgehandelten Produkte: Bärische Indizes, Bullische Einzeltitel

Der DAX® und die US-amerikanischen Leitindizes sind nach den moderaten Verlusten letzter Woche einen leichten Gewinn. Die Marktteilnehmer sind weiterhon skeptisch: auf Nasdaq® und DAX® werden vermehrt Put-Positionen gekauft.

Bei den Einzeltiteln positionerten sich die Anleger aber auf breiter Linie mit einem optimistischen Bias. Auf ASML wurden Calls gehandelt nachdem die Zahlen zum zweiten Quartal positiv ausfielen. Auch auf die Papiere von Adobe, Rheinmetall, Compagnie Financiere Richemont, MTU, RWE, Evotec, ProSiebenSat.1 wurden vermehrt Calls gehandelt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HR988R 6,28 16188,49 Punkte 16800,190617 Punkte 25,77 Open End DAX ® Put HR8KZS 3,50 16188,49 Punkte 16507,930018 Punkte 47,29 Open End NASDAQ-100 ® Put HC6VRO 6,44 15425,673966 Punkte 16176,620666 Punkte 21,70 Open End DAX ® Call HC8239 3,02 16188,49 Punkte 15922,86633 Punkte 53,89 Open End NASDAQ-100 ® Put HC834A 27,37 15425,673966 Punkte 18517,406151 Punkte 5,10 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.07.2023; 11:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag ASML Holding NV Call HB94R9 8,93 620,40 EUR 600,00 EUR 6,94 19.06.2024 Adobe Inc. Call HC5KNQ 9,66 520,09 USD 450,00 USD 4,90 13.03.2024 Compagnie Financiere Richemont SA HC26VS 0,49 136,80 CHF 150,00 CHF 29,55 13.12.2023 Rheinmetall AG Call HC3DP6 2,25 253,25 EUR 260,00 EUR 11,29 13.12.2023 MTU Aero Engines AG Call HC3MBV 2,36 225,15 EUR 225,15 EUR 63,42 18.12.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.03.2023; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HC4BYQ 8,28 253,45 EUR 191,998208 EUR 3 Open End RWE AG Long HC0TQR 3,34 40,315 EUR 38,893759 EUR 10 Open End Vonovia SE Long HC15QX 6,65 21,295 EUR 15,814708 EUR 3 Open End Evotec SE Long HC283Q 19,43 20,099325 EUR 20,099325 EUR 4 Open End ProSiebenSat.1 Media SE Long HC3M1D 4,95 8,391 EUR 6,243319 EUR 3 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.03.2023; 12:05 Uhr

