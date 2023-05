Die meistgehandelten Produkte – DAX-Bullen zeigen sich. Mercedes-Benz und Fresenius beliebte Basiswerte

Optionscheine auf den DAX® sind heute wieder sehr gefragt. Zu Marktbeginn verzeichnete der deutsche Leitindex ein kleines Minus, ehe er nach oben drehte und sich leicht unter der 16.000er Marke stabilisierte. Kein Wunder, dass die Investoren mit hohem Faktor und Hebeln an der Volatilität partizipieren möchten. Eine klare Trendrichtung lässt sich aber weiterhin nicht erkennen.

Bei der Fresenius SE wirbt der neue Chef Michael Sen für einen Umbau des Konzerns. Die erste Resonanz der Anleger auf die Neuigkeiten scheint positiv zu sein. Die Anleger investieren in Call-Optionscheine mit Basispreis im Bereich des aktuellen Kurses. Der Ausblick auf den zukünftigen Kursverlauf in Verbindung mit den News wird vom Markt größtenteils erfolgversprechend aufgenommen. Die Nachfrage nach Optionscheinen bei der Mercedes-Benz AG ist ebenfalls hoch. Analysten geben dem Titel noch Platz für Kursgewinne. Das hören die Anleger gerne. Um am möglichen Kursgewinn zu partizipieren, kaufen sich die Anleger Optionsscheine mit Basispreis über der aktuellen Bewertung und spekulieren darauf, dass die Optionsscheine ins Geld laufen und an innerem Wert gewinnen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC5XY9 3,20 15932,00 Punkte 15669,37125 Punkte 50,07 Open End DAX ® Call HC68BL 3,88 15932,00 Punkte 15591,356326 Punkte 41,14 Open End DAX ® Call HC59S6 11,84 15932,00 Punkte 14771,940826 Punkte 13,46 Open End DAX ® Call HC2WD2 16,96 15932,00 Punkte 14249,594315 Punkte 9,39 Open End DAX ® Put HR81AD 4,40 15932,00 Punkte 16340,049059 Punkte 36,08 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.05.2023; 11:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC66V1 4,75 15955,50 Punkte 15600 Punkte 33,53 06.06.2023 Fresenius SE Call HB7W6K 0,37 27,94 EUR 26 EUR 7,67 13.12.2023 DAX ® Call HC66T8 1,58 15955,50 Punkte 15900 Punkte 101,30 23.05.2023 Mercedes-Benz AG Call HB6HQV 0,54 67,92 EUR 70 EUR 12,93 13.12.2023 DAX ® Put HC57TZ 3,88 15955,50 Punkte 13000 Punkte 41,28 18.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.05.2023; 12:10 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC5TMK 8,38 15952,50 Punkte 17223,514199 Punkte -6 Open End DAX ® Short HC3TKP 5,22 15952,50 Punkte 16692,180107 Punkte -10 Open End DAX ® Long HC01H9 21,89 15952,50 Punkte 14575,758398 Punkte 6 Open End DAX ® Long HC07M3 67,91 15952,50 Punkte 15106,311663 Punkte 10 Open End DAX ® Long HC508N 14,78 15952,50 Punkte 15582,099223 Punkte 25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.05.2023; 12:15 Uhr

