Die meistgehandelten Produkte: Unsicherheit bei DAX-Tradern – Korrektur nimmt Fahrt auf

Die Korrektur in den europäischen und US-amerikanischen Aktienmärkten geht weiter. Der S&P 500® hat sich der 4350 Punkte Marke angenähert und der DAX® wird unter 15.600 Punkten gehandelt. Die Marktteilnehmer im Zertifikatemarkt sind heute auf den DAX® fokussiert. Die Positionerung fällt allerdings unterschiedlich aus. Sowohl Long- als auch Short-Positionen mit moderatem bis hohem Hebel werden an der EUWAX gehandelt.

Bei den Einzeltiteln fällt heute nur erhöhtes Volumen auf kurz datierte Call-Optionsscheine auf die Deutsche Lufthansa AG auf.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC5J84 3,25 15591,50 Punkte 15297,185624 Punkte 47,76 Open End DAX ® Put HC5P9R 19,38 15591,50 Punkte 17512,313829 Punkte 8,05 Open End DAX ® Call HC59S4 6,17 15591,50 Punkte 15000,51998 Punkte 25,41 Open End DAX ® Put HC8N9E 0,58 15591,50 Punkte 15557,55 Punkte 27,59 Open End DAX ® Call HC5S4P 1,70 15591,50 Punkte 15452,096944 Punkte 89,87 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.08.2023; 11:55 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC884S 3,60 15598,50 Punkte 15500,00 Punkte 43,40 17.10.2023 DAX ® Put HC1AYL 5,11 15598,50 Punkte 15500,00 Punkte 30,50 12.12.2023 DAX ® Put HC1VR9 8,28 15598,50 Punkte 16200,00 Punkte 18,81 19.12.2023 DAX ® Call HC0XQ5 3,40 15598,50 Punkte 16300,00 Punkte 46,02 12.12.2023 Deutsche Lufthansa AG Call HC1B42 1,02 8,433 EUR 7,50 EUR 8,33 13.09.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.08.2023; 12:05 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC01NG 2,91 15597,00 Punkte 16984,299265 Punkte -6 Open End DAX ® Long HC01KN 6,83 15597,00 Punkte 14896,502218 Punkte 10 Open End DAX ® Long HC4YCJ 1,54 15597,00 Punkte 15365,681633 Punkte 25 Open End DAX ® Short HC01RA 2,79 15597,00 Punkte 18029,016849 Punkte -4 Open End DAX ® Short HC5DR2 2,58 15597,00 Punkte 16198,966959 Punkte -15 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.08.2023; 12:20 Uhr

