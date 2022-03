Dow Jones – Den Abwärtstrend im Blick

Der Dow Jones Industrial Average® nutzte den am Mittwoch ausgemachten Spielraum im Chart voll aus und schloss im Widerstandsbereich zwischen 34.007 und 34.095 Punkten. Ein zwischenzeitlicher Konter der Bären wurde von der Bullenseite schnell aufgefangen und der Index setzte die Aufwärtsbewegung im gestrigen Handel fort. Dabei überwand er das bisherige Märzhoch bei 34.179 Punkten und ließ beide EMAs 50 und 200 hinter sich.

Der Weg in Richtung der maßgeblichen Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch bei derzeit rund 34.650 Punkten ist damit frei. Vorgeschaltete Konsolidierungen treffen bei 34.179 Punkten nun auf einen Support. Erst unter 33.896 Punkten wäre mit deutlicheren Rücksetzern in Richtung 33.457 bis 33.403 Punkte zu rechnen.

Gelingt dem Index in der nächsten Woche sogar ein Ausbruch über die Abwärtstrendlinie, würde er weiteres Potenzial auf 34.815 Punkte und darüber in die Widerstandszone zwischen 35.091 und 35.192 Punkte freischalten. Interessant: Bislang hat der Dow Jones Industrial Average® als einziger der drei US-Indizes nach einem höheren Tief auch ein höheres Hoch in dieser Woche im Tageschart ausgebildet.

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.12.2021 – 17.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2017 – 17.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Turbo Bull-Optionsscheine auf Dow Jones Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones® Index HB2T66 38,55 30.050 8,05 31.03.2022 Dow Jones® Index HB2PSQ 25,80 31.450 11,97 31.03.2022 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 18.03.2022; 14:40 Uhr

Turbo Bear-Optionsscheine auf Dow Jones Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones® Index HB2PUZ 46,28 39.350 6,77 31.03.2022 Dow Jones® Index HB2LAN 20,62 36.500 15,32 31.03.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 18.03.2022; 14:42 Uhr

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Dow Jones – Den Abwärtstrend im Blick erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.