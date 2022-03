Drei Optionen in Energie zu investieren

Werbung



In der heutigen Zeit entsteht oft der Eindruck, dass jeder Investor seine Anlagestrategie stetig anpassen muss. Ständig gibt es neue Trendthemen und über das Internet verbreiten sich neue Ideen schneller als jemals zuvor. Doch auch in einem so schnelllebigen Umfeld gibt es langfristige Entwicklungen, die nicht nur unseren Alltag stark prägen, sondern auch wirtschaftlich interessant bleiben. Dadurch können Themeninvestments für Investoren mit Weitblick besonders interessant werden. Nach der Identifizierung eines solchen Trendthemas, stehen Anleger vor einem Meer an möglichen Einzeltiteln. Hier nun die aussichtsreichsten Titel auszuwählen und die Auswahl stetig zu kontrollieren, erfordert viel spezifisches Fachwissen und ebenso viel Zeit. Dazu müssen Anleger viele einzelne Transaktionen vornehmen. Hier können Partizipationsprodukte eine Möglichkeit bieten, ganze Themenbereiche abzudecken.





Unabhängig durch Atomkraft



Auch kontrovers diskutierte Themen wie Atomkraft sind über Partizipationszertifikate investierbar. Während Deutschland sich von der Atomkraft abgewendet hat, bauen andere Mitgliedsstaaten weitere Atomkraftwerke. In Finnland wurde im März 2021 der fünfte Reaktor des Landes fertiggestellt. Auch Polen spricht sich dafür aus, Atomkraft anstelle von Kohle, welche aktuell einen Anteil von rund 70 Prozent am Energiemix des Landes ausmacht, für die Energiegewinnung zu nutzen. Um den Kohleausstieg zu bewältigen, sollen in Polen nun sechs neue Reaktoren gebaut werden. Erst jüngst gab es sogar einen Vorstoß der EU-Kommission im Bereich der Taxonomie, wonach Investitionen in Atomkraftwerke unter bestimmten Auflagen als klimafreundlich eingestuft werden sollen.



Auch die Bestrebungen der Europäischen Union, zukünftig unabhängiger von Energieexporten aus Nicht-Mitgliedsstaaten zu werden, könnten zu einem generellen Umdenken in Deutschland führen. So wurde jüngst erst bekannt gegeben, dass der deutsche Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Laufzeitverlängerung der deutschen Atomkraftwerke prüfe. Dies könnte langfristig zu einer höheren Akzeptanz der Kernkraft als Brückentechnologie für die Klimaziele der Europäischen Union führen. Eine Möglichkeit, in Unternehmen rund um das Thema Atomenergie zu investieren, stellen die Partizipationszertifikate auf den Vontobel Nuclear Energy Index dar, welcher sich aus einer Reihe von Branchenvertretern zusammensetzt.





Steigende Ölpreise



Innerhalb weniger Monate vervielfachte sich zuletzt der Ölpreis. Bereits im Januar dieses Jahres erreichte der Ölpreis ein Sieben-Jahres-Hoch. Ein zentraler Grund war zum damaligen Zeitpunkt die Erholung der Wirtschaft nach den strengen Auflagen zu den Hochphasen der Corona-Pandemie. Aufgrund der steigenden Energiepreise rücken Investitionen in den Ölsektor verstärkt in den Fokus der Anleger. Eine Möglichkeit, in diesen Sektor zu investieren, bieten unter anderem die Partizipationszertifikate auf den Vontobel Oil-Strategy Index.



Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, um an einem Anstieg des Ölpreises zu partizipieren: Zum einen kann in Aktien der Ölkonzerne investiert werden, um an der Preisentwicklung des Öls indirekt teilzuhaben. Alternativ kann man in Öl-Terminkontrakte (sogenannte „Futures“) investieren, was jedoch aufgrund der Volumina für Privatanleger praktisch nicht möglich ist. Der Vontobel Oil-Strategy Index kombiniert beide Strategien: Je nach Form der Ölpreis-Futures-Kurve investiert er phasenweise entweder in Aktien oder in Futures. In einer „Backwardation“-Situation, also in Zeiten, in denen der Kurs der Öl-Futures mit längerer Laufzeit auf einem niedrigeren Niveau liegt als solche Öl-Futures mit kürzerer Laufzeit (die Kurve fällt also), ist der Index in die entsprechenden Futures investiert. Somit sollen mögliche Rollgewinne vereinnahmt werden. In einer „Contango“-Konstellation (steigende Futures-Kurve) jedoch wird in Öl-Aktien investiert, um den Nachteil möglicher Rollverluste zu minimieren, die entstehen, wenn auslaufende Kontrakte gegen solche mit längerer Laufzeit und höheren Preisen getauscht werden müssen. Das Open-End-Partizipationszertifikat auf den Vontobel Oil-Strategy-Index könnte somit eine interessante Anlageoption im Bereich Öl darstellen.





Wasserstoff – Energieträger der Zukunft?



Die entfachende Diskussion über Atomkraft und steigende Ölpreise könnte auch wieder Wasserstoff als Anlagemöglichkeit in den Fokus rücken. Dabei steht die Technologie wahrscheinlich noch am Anfang. Allgemein gilt in vielen Wirtschaftssektoren „grüner Wasserstoff“ als sehr vielversprechend. So schätzt das Hydrogen Council den globalen Markt für Wasserstoff- und Brennstoffzellen auf rund 125 Mrd. EUR für das Jahr 2030. Dazu werden viele Wasserstoffprojekte aufgrund des Zukunftspotentials staatlich gefördert. Erst letztes Jahr wurde eine europäische Initiative in Höhe von 33 Mrd. EUR beschlossen.



Die Euphorie über das Potenzial von Wasserstoff könnte auch Anleger erneut packen. Das könnte wieder zu steigenden Kursen für Wasserstoffaktien führen. Doch die Selektion der „richtigen“ Wasserstoffaktie ist sicherlich nicht ganz einfach – und das Halten von einzelnen, oftmals stark schwankenden Titeln im Portfolio ist vielen Anlegern zu riskant. Vontobel hat in Zusammenarbeit mit dem Indexanbieter Solactive genau zu diesem Zweck einen entsprechenden Index ins Leben gerufen welcher sich aus 15 Unternehmen, die im Bereich von Wasserstoff führend sind, zusammensetzt. Interessierten Anlegern wird mit dem Open-End Partizipationszertifikat auf den Solactive Hydrogen Top Selection Index (NTR) die Möglichkeit geboten, an der Entwicklung des Wasserstoff-Sektors zu partizipieren.

Wichtige Risiken:





Marktrisiko / Preisänderungsrisiko: Der Wert des Zertifikats kann während der Laufzeit durch die marktpreisbestimmenden Faktoren auch deutlich unter den Erwerbspreis fallen, wenn der Wert des Basiswerts fällt.



Währungsrisiken: Da die Währung des zugrundeliegenden Index US-Dollar ist und der Index Aktien und Wertpapiere enthält, die in Nicht-Euro Währungen notieren (z.B. US-Dollar), hängt der Wert des Zertifikats auch vom Umrechnungskurs zwischen der jeweiligen Fremdwährung (z.B. US-Dollar) und Euro (Währung des Zertifikats) ab. Dadurch kann der Wert des Zertifikats (in Euro) über die Laufzeit erheblich schwanken.



Emittenten- / Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass Emittent und Garant ihre Verpflichtungen aus dem Produkt und der Garantie - beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen - nicht erfüllen können. Eine solche Anordnung durch eine Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Krise des Garanten auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.



Wichtige Hinweise:

Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar und sind über den jeweiligen Produktlink abrufbar. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können. In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.



In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.



In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.



In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf künftige Wertentwicklung beziehen. Derartige Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die steuerliche Behandlung von Wertpapieren beziehen. Diese hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.



