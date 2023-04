DWS GROUP mit Kaufsignalen – Korrektur ist beendet!

Im Zuge der Banken-Krise sowie der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS geriet auch die DWS-Group-Aktie unter die Räder. Aus charttechnischer Sicht besteht die berechtigte Hoffnung, dass die Aktie nach dem Rutsch von 30 auf etwas über 25 Euro das Schlimmste überstanden hat.

Das Unternehmen wurde 1956 als Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen (DWS) ins Leben gerufen und zählt heute zu den größten Vermögensverwaltern Deutschlands. Bis 2018 gehörte die DWS Group vollständig zur Deutschen Bank, die nach dem Börsengang des Vermögensverwalters noch immer der größte Aktionär ist. Die DWS Group bietet sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Kunden Zugang zu verschiedenen Anlageprodukten und Fonds.

Zwar hat das Jahr 2022 der DWS Group einen unerwartet deutlichen Gewinnrückgang beschert, dennoch hob die Tochter der Deutschen Bank ihre Dividende leicht an. Die Erträge konnten trotz Mittelabflüsse und einem Rückgang des verwalteten Vermögens im vergangenen Jahr stabil gehalten werden.

Im Fünf-Jahres-Chart aus Abbildung 1 ist zu erkennen, dass die DWS-Aktie im vierten Quartal 2022 nach einer zweimaligen Unterschreitung der in dunkelgrün eingezeichneten Unterstützungszonen zwischen 25,50 und 26 Euro eine starke Aufwärtsbewegung vollzog. Diese Bewegung führte die Aktie damals nicht nur über die blaue 200-Tage-Linie, sondern auch bis zum hellrot eingezeichneten Abwärtstrend. Anschließend setzten Gewinnmitnahmen ein und mit den Turbulenzen um die Silicon Valley Bank sowie die Credit Suisse befand sich die Aktie plötzlich wieder auf dem Weg nach unten.

Die Aktie des Vermögensverwalters rutschte zum dritten Mal in die dunkelgrüne Unterstützungszone ab. Grund war die Angst der Anleger davor, dass die DWS Group eine Position in den AT1-Schuldtiteln der Credit Suisse haben könnte. Wäre das der Fall gewesen, hätte die DWS Group einen Totalverlust für diese Position zu vermelden gehabt. Als der deutsche Vermögensverwalter jedoch mitteilte, kein Engagement in diesen Schuldtiteln zu haben, setzte eine bis heute andauernde Gegenbewegung an. Den entsprechenden Abprall an dem Unterstützungsbereich sehen Sie in Abbildung 1 gelb markiert.

Im Zuge dieser Gegenbewegung wurde unlängst die 200-Tage-Linie für mehrere Tage am Stück um mehr als 3 % überschritten. Grafisch darstellt ist dies mithilfe der drei blauen Linien, ebenfalls in Abbildung 1 erkennbar. Während die mittlere der drei blauen Linien den 200-Tage-Durchschnitt repräsentiert, stehen die beiden darüber und darunter verlaufenden Bänder für den erwähnten 3 % Puffer. Diese Bänder gilt es für die Generierung eines charttechnischen Kauf- oder Verkaufssignals für mehrere Tage zu über- bzw. unterschreiten. Und genau zu einer solchen Überschreitung des oberen Bandes kam es nun im Fall der DWS Group.

Die Aktie hat somit das Potenzial für einen weiteren Anstieg bis an den roten Abwärtstrend. Unterstützt wird das auch vom Tageschart (Abbildung 2). Dort wird der Supertrend-Indikator berechnet, der ebenfalls neu auf Kauf gesprungen ist. Jetzt ist die Aktie über die waagerechte, rote Ausbruchslinie gestiegen und ein weiterer bullischer Hinweis, dazumal gleichzeitig wurde auch die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt wurde.

Bei Korrektheit der Kaufsignale könnte die Aktie erst bis 32 Euro, dann sogar bis in den Bereich um 34 Euro steigen. Dennoch sollte eine auf steigende Kurse eingegangene Position mit einem Stopp unterhalb des Supertrend-Indikators abgesichert werden. Aktuell wird der Supertrend-Indikator bei 29,19 Euro berechnet. Ab einem Kursniveau von 32 Euro kann alternativ die 50-Tage-Linie als Orientierung genutzt werden.

