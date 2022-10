ENI – Aktie arbeitet am Richtungsentscheid

Die Aktie des italienischen Öl- und Gasunternehmens besticht im Oktober mit erneuten Kursgewinnen. Wie weit könnten diese nun reichen? Oder erliegen die Papiere trotzdem dem Bärentummeln an den Märkten?

„Russland liefert wieder Gas nach Italien“ – diese Meldung bestätigte ENI in der letzten Woche. Dabei klingt diese Meldung dramatischer als sie ist, da Italien laut Medienberichten aktuell ohnehin nur noch 10% des gesamtes Gasimports aus Russland bezieht. Dramatischer wirkte stattdessen zuletzt die Meldung über die Übergewinnsteuerbelastung von rund 1,4 Mrd EUR, wobei ENI selbst mit nur 550 Mio EUR rechnete. Daraufhin kam es auch bei der Aktie zu einer größeren Verkaufsbewegung. Generell jedoch bleibt die Aktie für Anleger interessant, wie auch die jüngsten Kursgewinne zeigen. Dabei entwickelt sich ENI zwar schlechter als andere Papiere im Sektor, doch gerade deshalb messen Analysten diesen ein hohes Aufholpotenzial zu. Auch deshalb, da der Konzern hohe Dividenden zahlt und ein deutlicher Rückkauf von Aktien zu erwarten sei. Ist die Aktie also ein Kauf? Hierüber gibt die technische Situation mehr Klarheit.

Chart: ENI

Widerstandsmarken: 11,90 + 12,70 + 12,81 + 14,57 + 14,80 EUR

Unterstützungsmarken: 10,63 + 10,45 + 10,02 + 9,92 + 9,81 EUR

Die jüngste Erholung war für die Aktie mehr als wichtig, jedoch setzt der Anteilsschein, angekommen an der Abwärtstrendlinie, wieder zurück. Dabei wird im heutigen Handel auch der EMA50 unterschritten. Aufgrund dieser einsetzenden Schwäche sollte zunächst abgewartet werden, wie weit sich diese Abgaben ziehen. Als entscheidend für ein Kaufsignal würden Kurse oberhalb von ≈12 EUR sowie ein Anstieg über den EMA200 gelten. In der Folge könnte mit einem Anstieg auf 12,70 – 12,81 EUR gerechnet werden. Darüber hinaus wären auf mittelfrisitger Ebene wieder Kurse bis 14,80 EUR möglich, rein auf technischer Ebene. Können sich die Bullen im Ergebnis also durchsetzen, könnte beispielsweise mit dem Express-Zertifikat mit der WKN HVB76Q oder Turbo-Bull-Optionsscheinen (s. Tabelle) auf dieses Szenario spekuliert werden.

Fallen die Verluste allerdings größer aus als gedacht, muss zunächst abgewartet werden ob die Unterstützung bei 10,45 – 10,63 EUR angelaufen wird und einem Re-Test standhält. Wäre dies nicht der Fall, wären unterhalb von 10,48 EUR weitere Verluste bis auf 9,82 – 10,02 EUR zu erwarten.

ENI in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 02.03.2022 – 12.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

ENI in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 12.10.2017– 12.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten auf die Aktie von ENI

Produkttyp WKN Emissionspreis in EUR Barriere letzter Bewertungstag Maximaler Rückzahlungsbetrag in EUR Express Zertifikat HVB76Q* 1.007,50 65 %** 27.10.2025 1.450,00 EUR

*In Zeichnung bis 27.10.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); **x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.10.2022; 09:55 Uhr

Turbo Bull Open End Optionsscheine auf ENI für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag ENI HB8ZEL 2,06 9,38 5,54 Open End ENI HR9UEN 1,48 9,97 7,73 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.10.2022; 09:57 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsscheine auf ENI für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag ENI HB5YCQ 3,20 14,56 3,55 Open End ENI HB8NDN 1,34 12,66 8,53 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.10.2022; 09:58 Uhr

