ESG Anti Plastic Index – pausiert nach starker Erholung!

Einem Report von Oceana zufolge generierte Amazon 2021 über 300 Millionen Kilogramm Plastikmüll. Der Onlinehändler hat auf den Bericht reagiert und erklärt, Maßnahmen eingeleitet zu haben, um den Plastikmüll durch kleinere Verpackungen und die Verwendung von recyceltem Plastik zu reduzieren. Seit 2020 sind in England Einweg-Geschirr und Strohälme aus Plastik verboten. Nun will Regierung den nächsten Schritt gehen und jegliche Einweg-Artikel aus Plastik verbannen. Regelmäßig ist zu hören und lesen, dass einzelne Länder und Unternehmen, Maßnahmen ergreifen, um die Müllberge aus Plastik zu reduzieren. Einem Bericht der OECD zufolge sind allerdings viel drastischere Maßnahmen nötig. Ihren Berechnungen zufolge wird bisher nur rund neun Prozent des Plastikmülls recycelt und bis 2060 könnte sich der jährliche Plastikmüll verdreifachen.

Es geht somit darum, Ersatzstoffe zu entwickeln oder vernünftige Wege zu finden, Plastikprodukte wiederzuverwenden und zu recyceln. Die Formel lautet also: Reduce / Reuse / Recycle (die 3 „R“s). Auf entsprechende Aktivitäten haben sich mittlerweile zahlreiche Unternehmen spezialisiert. Mit einem HVB Open End Index Zertifikat können Anleger kompakt in diesen Themenbereich investieren. Basiswert des Zertifikats ist der ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR). Die Turbulenzen an den Aktienmärkten ging auch am ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) nicht spurlos vorbei. Seit Jahresbeginn hat der Index rund 17 Prozent verloren. Seit dem Tief Ende September hat sich der Index allerdings deutlich erholt.

Zu den stärksten Titeln des zurückliegenden Monats zählen die Aktien von Brambles, Nine Dragons Paper und Steris. Brambles besitzt nach eigenen Angaben rund 360 Millionen, Paletten, Kästen und Container, die sie ihren Kunden vermieten. Auf diese Weise sorgen die Australier dafür, dass Behälter kontinuierlich und damit mehrfach verwendet werden und die Auslastung optimiert wird. Aufgrund eines starken Geschäftsjahrs 2021/22 (endete im Juni) wurde die Dividende erhöht. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres stieg der Umsatz um rund sechs Prozent. Allerdings sorgen die globalen Konjunkturaussichten für Unsicherheit und bremsen das Papier aktuell.

Der chinesische Papierhersteller Nine Dragon Paper überraschte die Investoren im Sommer mit einer Gewinnwarnung. Nachdem die gestiegenen Kosten nicht in vollem Umfang an die Kunden weitergegeben werden konnten und die Coronamaßnahmen in China das Geschäft belasteten, verbuchte Nine Dragon Papers für das im Juni 2022 geendete Geschäftsjahr zwar ein leichtes Umsatzplus. Der Gewinn hat sich jedoch mehr als halbiert. Mit den Lockerungen der Coronamaßnahmen legte die Aktie zuletzt überdurchschnittlich stark zu.

Steris ist ein Medizin- und Labortechnikunternehmen, das unter anderem Mehrwegbehälter und Sterilisationssysteme herstellt. Medizintechnikunternehmen wie Steris könnten aktuell jedoch einem Risiko von Klagen wegen der Exposition gegenüber Ethylenoxid (EtO) ausgesetzt sein, nachdem der Konkurrent Sterigenics und seine Muttergesellschaft Sotera Health zur Zahlung von Hunderten von Millionen Dollar an einen Kläger verurteilt wurden, der an Krebs erkrankte, während er in der Nähe einer Sterilisationsanlage lebte, die das Gas ausstößt. Dies belastete Ende September den Aktienkurs von Steris. Zudem wurden im zurückliegenden Quartal die Umsatzerwartungen nicht erreicht. Inzwischen konnte sich das Papier jedoch vom jüngsten Tief erholen.

Die Kursgewinne der drei Titel und ein paar anderer Aktien wurde jedoch in den zurückliegenden rund vier Wochen durch Kursverluste anderer Unternehmen wettgemacht. Vor allem die Anteilsscheine von Lenzing und Rockwool mussten zuletzt Federn lassen. Der österreichische Faserhersteller Lenzing musste aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten die Produktion drosseln. Die Aktie des Dämmstoffherstellers Rockwool legte vom Tief im September bis Mitte November über 50 Prozent zu und drehte anschließend eine Konsolidierung.

Nach Einschätzung vieler Experten ist damit zu rechnen, dass die Märkte in den kommenden Wochen und möglicherweise sogar Monaten weiterhin volatil bleiben dürften. Aktuell ist noch nicht absehbar, wann die Notenbanken ihren Zinserhöhungszyklus beenden werden und wie stark die aktuell mehrheitlich restriktive Geldpolitik die weltweite Konjunktur bremst.

Der ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR)

Der ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) enthält bis zu 25 Unternehmen, die auf verschiedene Weise ihren Beitrag zur Reduzierung des Plastikmülls leisten. Der Index bildet die Wertentwicklung von Aktien, die vorwiegend Technologien zur Reduzierung, Wiederverwendung oder dem Recycling von kunststoffbasierten Produkten entwickeln, anwenden und/oder vermarkten. Zudem müssen alle im Index vertretenen Unternehmen bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen (ESG-Kriterien). Steigt der Wert des Index, legt der Kurs des Zertifikats zu. Gleichwohl gilt, dass Aktien auch fallen können. Ein Kursrückgang eines oder mehrerer im Index enthaltenen Titel, führt zu einem Rückgang des Zertifikatekurses.

ESG Global Anti Plastic Index in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)





Betrachtungszeitraum: 14.07.2021 (Start des Index) – 16.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) ISIN/WKN DE000HVB5PL7/HVB5PL Teilhabefaktor 100 % Rückzahlungstermin Open End* Indexgebühr p.a. 1,50 % Währung Euro Verkaufskurs EUR 89,65 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen.

Information zur Funktionsweise des Produkts ; Stand: 16.12.2022 >> Weitere Informationen zum Produkt unter: onemarkets.de/HVB5PL

>> Weitere Informationen zum Index unter: onemarkets.de/anti-plastic

