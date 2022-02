EU-Kommission stuft Atomkraft als nachhaltig ein

Werbung



Europa soll bis 2050 klimaneutral werden. Bereits zum Jahre 2030 sollen 55 Prozent der Treibhausgase im Vergleich zu 1990 eingespart werden. Die Vorschläge, um die europäischen Klimaziele zu erreichen, sind zahlreich – dazu zählen unter anderem der Einsatz von erneuerbaren Energien, eine Verschärfung des bestehenden EU-Emissionshandelssystems oder CO2-Grenzwerte für Pkw. Weitaus kontroverser wird ein neuer Vorstoß der EU-Kommission zur Taxonomie diskutiert, Investitionen in Atomkraftwerke unter bestimmten Auflagen als klimafreundlich einzustufen.





Atomstrom rund um die Welt



Unabhängig davon, ob die Änderung umstritten ist, könnte sie der Kernkraft in Europa weiter Auftrieb verleihen. Während in Deutschland Ende des Jahres 2022 das letzte Atomkraftwerk vom Netz gehen soll, halten jedoch viele andere Länder am Atomstrom fest oder wollen dessen Anteil an ihrem Strommix sogar ausbauen. Vor allem Frankreich setzt in Europa auf Kernkraft. Doch insbesondere außerhalb von Europa werden Atomkraftwerke immer beliebter, um dem wachsenden Strombedarf der Schwellenländer gerecht zu werden.



Allen voran China plant, seine Umweltziele mit dem Bau neuer Atomkraftwerke zu erfüllen. Laut statistischem Bundesamt sind dort für die nächsten zehn Jahre ganze 44 neue Atomkraftanlagen geplant. Währenddessen sind in Russland 24 Atomkraftwerk-Bauprojekte geplant. Indien liegt mit 14 Anlagen auf dem dritten Platz. China und Indien haben eine rasant wachsende Nachfrage nach Strom, welche momentan noch überwiegend mit Kohlekraftwerken gedeckt wird. Überraschenderweise will auch Japan viele der einst abgeschalteten Atomkraftwerke wieder in Betrieb nehmen und so bis 2050 den Anteil des Atomstroms am Energiemix von den heutigen sechs Prozent auf 22 Prozent steigern und sich somit unabhängiger von Energieimporten machen.





Vontobel Nuclear Energy Index



Eine Möglichkeit, in das Thema Atomenergie zu investieren, stellt der neue Vontobel Nuclear Energy Index dar. Mithilfe des Open-End Partizipationszertifikats auf den Vontobel Nuclear Energy Index können interessierte Anleger an der Wertentwicklung von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern teilhaben, die sich entweder mit der Förderung von Uran oder der Atomenergie beschäftigen sowie nuklear-nahe Technologien oder Dienstleistungen, zum Beispiel Ingenieurdienstleistungen rund um den Bau von Atomkraftwerken (der französische Baukonzern Vinci), anbieten. Die entsprechende Einteilung erfolgt entsprechend dem FactSet Revere Business Industry Classification System (RBICS). Der Index setzt sich aus 24 Branchenvertretern mit der höchsten Marktkapitalisierung zusammen. Für die Verwaltung des Index fällt eine Indexgebühr in Höhe von 1,25 Prozent p.a. an. Da der Index in US-Dollar berechnet wird, besteht ein Fremdwährungsrisiko für Anleger in einer abweichenden Produktwährung.

Wichtige Risiken:





Währungsrisiken: Da die Währung des zugrundeliegenden Index US-Dollar ist und der Index Aktien und Wertpapiere enthält, die in Nicht-Euro Währungen notieren (z.B. US-Dollar), hängt der Wert des Zertifikats auch vom Umrechnungskurs zwischen der jeweiligen Fremdwährung (z.B. US-Dollar) und Euro (Währung des Zertifikats) ab. Dadurch kann der Wert des Zertifikats (in Euro) über die Laufzeit erheblich schwanken.



Emittenten- / Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass Emittent und Garant ihre Verpflichtungen aus dem Produkt und der Garantie - beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen - nicht erfüllen können. Eine solche Anordnung durch eine Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Krise des Garanten auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.



Vontobel ist eine international ausgerichtete Schweizer Privatbank und gehört zu den führenden Emittenten von Zertifikaten und Optionsscheinen in der Schweiz und in Europa. Langjährige Erfahrung und eine vertiefte Expertise kennzeichnen erstklassige Lösungen und einen erstklassigen Service.



