EURO STOXX 50 – 3 interessante Alternativen zum Direkteinstieg!

Die globalen Aktienmärkte stecken seit Ende vergangenen Jahres in Turbulenzen. Zins- und Rezessionsängste drücken auf Anleihen- und Aktienkurse. Die Hoffnung auf eine signifikante Änderung der aktuell von hoher Unsicherheit geprägten Rahmenbedingungen besteht nach Einschätzung vieler Finanzexperten aktuell noch nicht. Abzulesen ist dies unter anderem am Stimmungsindikator Sentix Economic Sentiment Index, der auf das Tief der Finanzkrise 2008/09 beziehungsweise dem Tief kurz nach Ausbruch der Coronapandemie 2020 zusteuert. Am Aktienmarkt ist dies zu einem gewissen Grad eingepreist. Rund 22 Prozent verlor der vielbeachtete EURO STOXX 50® (Price-) Index seit Jahresbeginn und notiert mit rund 3.370 Punkten auf dem tiefsten Stand seit Dezember 2020. Ein Ende der Talfahrt zeichnet sich zwar noch nicht ab. „Die kommenden Wochen dürften weiterhin von starker Volatilität geprägt sein,“ erklärte UniCredit-Experte Christian Stocker am Montag in Stockers Börsencheck. Er rechnet allerdings damit, dass sich der Sentix Economic Sentiment Index in den kommenden Wochen stabilisieren könnte und damit einhergehend auch der EURO STOXX 50® (Price-) Index einen Boden findet.

Strukturierte Wertpapiere wie ein Top Zins Garant Zertifikat oder (Express-) Indexanleihen Protect können eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Das Top Zins Garant Zertifikat bietet Anlegern die Chance auf die Auszahlung zusätzlicher Beträge, wenn der EURO STOXX 50® (Price-)Index an festgelegten Stichtagen oberhalb des Ertragszahlungslevels notiert. Zudem ist am Laufzeitende die Rückzahlung zum Mindestbetrag fix. Die ausgewählten (Express-) Indexanleihen Protect bieten keinen Kapitalschutz. Allerdings erfolgt die Zahlung der jährlichen Zinskupons unabhängig vom Verlauf des EURO STOXX 50® (Price-)Index und am Laufzeitende greift die Barriere bei 70 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag. Aktuell notiert der EURO STOXX 50® (Price) Index bei 3.270 Punkten. Würde der Referenzpreis am Ende der Zeichnungsphase beispielsweise auf diesem Niveau fixiert, läge die Barriere bei 2.289 Punkten (3.270 * 0,7 = 2.289). Chart: EURO STOXX 50® Widerstandsmarken: 3.360/3.650/3.800 Punkte Unterstützungsmarken: 2.385/2.960/3.200 Punkte

Der EURO STOXX 50® (Price-) Index bildet seit Anfang 2022 einen Abwärtstrend. Dabei sank der Aktienindex gestern unter das Julitief von 3.360 Punkte. Die nächste stärkere Unterstüzungszonee findet der Leitindex zwischen 2.960 und 3.200 Punkte. Anzeichen für eine technische Erholung gibt es bisher noch nicht. Dazu wäre eine Bodenbildung oder eine Erholung über 3.360 Punkte nötig.

EuroStoxx50 in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 28.09.2017 – 27.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Refinitv Investmentmöglichkeiten: Produkte auf den EURO STOXX 50® (Price) Index

Produkttyp WKN Emissionspreis Barriere finaler Bewertungstag Bemerkung Top Zins Garant Zertifikat 11/2026 A2FHBP* 1.025,00 EUR – 09.11.2026 Chance auf zusätzliche Beträge von 50 EUR pro Jahr Indexanleihe Protect HVB744** 100,00 %*** 70%**** 25.01.2024 Zinssatz: 5,75 % p.a. Express Indexanleihe Protect HVB747** 101,00 %*** 70%**** 27.10.2025 Zinssatz: 6,5 % p.a.

* Zeichnungsfrist bis 03.11.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** Zeichnungsfrist bis 20.10.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ***des Nennbetrags; **** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag. Stand: 28.09.2022

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

