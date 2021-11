EURO STOXX 50: Mittelfristige Konsolidierung vor dem Abschluss

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der letzten Woche haben der DAX-Future und der EURO STOXX 50-Future (mit seiner relativen Stärke in Europa) hinzugewonnen. Bei den Makro-Daten gibt es diese Woche unter anderem: den chinesischen Oktober-Caixin- und den Oktober-EUR-Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe, sowie den Oktober- USA-ISM-Index verarbeitendes Gewerbe (alle 01.11). Den Oktober-USA-Pkw-Absatz (02.11). Den Oktober-Euro- Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, die September-EUR-Arbeitslosenquote, den Oktober-USA- ISM-Index Dienstleistungen sowie das FOMC-Meeting der US-Notenbank (Detailinfos zum US-Tapering erwartet) (alle 03.11). Die wöchentlichen USA-Erstanträge Arbeitslosenunterstützung (04.11) und die Oktober-USA-Arbeitsmarktdaten (05.11). Die Rekorde an der Wall Street in Kombination mit einem stabilen US-Dollar (vs. Euro) und die feste Börse in Tokio (nach der Parlamentswahl zeichnet sich eine handlungsfähige Regierung ab, die fiskalische Impulse setzen sollte) sollten auch in Europa zum Wochenauftakt für eine Fortsetzung der Rally-Stimmung sorgen.

Aus technischer Sicht hatte der EURO STOXX 50(-Future) innerhalb seiner mittelfristigen Konsolidierung (seit Juni 2021, unterhalb der Resistance-Zone von 4.210 – 4.222; trendbestätigender Charakter nach oben) einen kurzfristigen Aufwärtstrends (Aufwärtstrendlinie: 4.180) etabliert, der den Markt in die gestaffelte Resistance-Zone geführt hat. Nach einer Mini-Konsolidierung direkt in dieser Resistance-Zone ist der Markt mit einem neuen Trading-Kaufsignal (siehe Volumensunterstützung) auf neue Jahres- und Hausse-Tops gestiegen. Der Markt arbeitet zum Wochenauftakt am nachhaltigen Verlassen der mittelfristige Konsolidierung nach oben.

