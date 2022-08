GEA Group – Ziehen die Bullen mit?

Bei der Aktie des Systemanbieters für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie kam es nach einer erfolgreichen Stabilisierung im Juli ebenfalls zu steigenden Kursen. In den letzten Tagen bröckelt dieses Aufwärtsmomentum jedoch wieder ab. Können hier die Käufer dennoch wieder Akzente setzen?



Der Fokus der GEA Group liegt vor allem auf Maschinen, Anlagen sowie der Prozesstechnik in der nahrungsmittelverarbeitenden Industrie. Wie der MDAX-Konzern erst kürzlich verkündete, befindet sich das Unternehmen auf Kurs zu seinen Jahreszielen, besonders aufgrund einer regen Nachfrage aus der Pharma- und Milchindustrie sowie dem Trend hin zu Fleischersatz-Produkten. Da generell die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie weniger unter Konjunkturschwankungen leidet, erwarteten Analysten bereits ein gutes Ergebnis, doch insgesamt zeigten sich Anleger positiv überrascht. Zudem beschert der Megatrend der Automatisierung sowie steigende Energiekosten GEA eine generell hohe Nachfrage nach effizienten Maschinen. Nice to know: Laut eigenen Aussagen von GEA wird ein Drittel des weltweiten Instantkaffees in Anlagen der GEA-Group produziert.

Chart: GEA Group

Widerstandsmarken: 37,96 + 38,63 + 39,97 + 40,44 EUR

Unterstützungsmarken: 35,23 + 34,78 + 33,75 + 33,60 + 33,27 EUR

Durch das Zahlenwerk des zweiten Quartals kam es bei der Aktie nochmals zu einem Eroberungsversuch des EMA200. Wie jedoch die Entwicklung der letzten Tage zeigt, scheiterten die Papiere an dieser Hürde und ein Rücksetzer folgte. Aktuell notiert der Anteilsschein am horizontalen Supportbereich bei 34,78 – 35,23 EUR. Zusätzlich verläuft hier das untere Ende des Bollinger Bandes.

Dabei handelt es es sich um einen Indikator, welcher auf dem Prinzip der Standardabweichung des Basistitels beruht. Basierend auf dem aus der Statistik bekannten Phänomen der „Anhäufung der Mitte“ und dem arithmetischen Mittel, werden um den Gleitenden Durchschnitt (SMA20) Abweichungen der Kurse um diesen quantifiziert. Somit entstehen die äußeren „Bands“.

Durch die Ankunft an der Horizontalunterstützung und des unteren Bollinger Bandes ergibt sich hiermit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen Rebound. Möchte man auf dieses Szenario spekulieren, so eignen sich hierfür beispielsweise die Turbo Bull Optionsscheine mit der WKN HR62NB oder HB90GQ (s. Tabelle). Die Kursziele einer technischen Gegenreaktion liegen am EMA200 sowie im Hürdenbereich bei 37,96 – 38,63 EUR. Wird jedoch die laufende Verkaufsstimmung aufrechterhalten und 34,78 EUR unterschritten, so entsteht ein Sell-Signal mit dem Abwärtszielbereich bei 33,27 – 35,23 EUR.

GEA Group in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 10.03.2022 – 24.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

GEA Group in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2017– 24.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Bull Open End Optionsschein auf GEA Group für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag GEA Group HR62NB 0,56 30,03 6,38 Open End GEA Group HB90GQ 0,30 32,57 11,60 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.08.2022; 12:50 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf GEA Group für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag GEA Group HB5YCX 0,92 44,36 3,87 Open End GEA Group HB6MXK 0,69 41,99 5,17 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.08.2022; 12:52 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der GEA Group finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag GEA Group – Ziehen die Bullen mit? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.