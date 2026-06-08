Rentable Alternativen 08.06.2026 03:50:36

Gewinne an der Börse erzielen: So funktioniert es in jeder Marktphase

Gewinne an der Börse erzielen: So funktioniert es in jeder Marktphase

Die Börse bietet Anlegern viele verschiedene Investitionsmöglichkeiten. Mit Aktien - den wohl beliebtesten Wertpapieren - lassen sich dabei Gewinne erzielen, wohin auch immer die Marktentwicklung geht.

Was Aktien so interessant macht, ist der Umstand, dass sie zwei unterschiedliche Ertragsquellen bieten: Aktionäre können im Optimalfall eine Dividende erhalten und zusätzlich Kursgewinne erzielen. Die meisten großen Aktiengesellschaften verfolgen eine langfristige Dividendenstrategie. Die Anteilseigner erhalten also teilweise selbst nach schlechten Geschäftsjahren eine Ausschüttung. Dies führt dazu, dass man als Aktienbesitzer sogar bei einem Kursverlust unter dem Strich Geld verdienen kann.

Zertifikate auf Aktien

Daneben gibt es noch verschiedene Anlageformen, die es erlauben, auf indirektem Weg an der Kursentwicklung von Aktien zu partizipieren. Mit Zertifikaten beispielsweise kann sowohl auf steigende als auch auf fallende Kursverläufe gewettet werden. Solche von Banken emittierten Schuldverschreibungen können unter anderem Aktien als Basiswert haben.

Die Emittenten haben dabei zahllose Möglichkeiten, wie sie ihre Zertifikate ausgestalten können. Eine bei Anlegern beliebte Art sind die sogenannten Discount-Zertifikate. Hierbei erhält der Erwerber einen Rabatt (Discount) im Vergleich zum direkten Kauf der Aktie. Das Zertifikat ist somit günstiger als die Aktie, partizipiert aber im gleichen Maß an deren Wertsteigerung. Für Investoren kann diese Anlage somit auch dann noch rentabel sein, wenn der Basiswert, also die Aktie, selbst an Wert verliert.

Diesen Vorteil gibt es natürlich nicht umsonst. Oft sind Discount-Zertifikate mit Caps ausgestattet. Bis zu diesen Kursobergrenzen besteht ein Renditevorteil, danach schlägt dieser jedoch in einen Renditenachteil gegenüber dem Basiswert um. Zu den Nachteilen von Zertifikaten gehört ferner, dass Anleger nicht zu Miteigentümern der Aktiengesellschaften werden, sondern nur Gläubiger des Emittenten sind. Dies bedeutet zum einen, dass sie keinen Anspruch auf Dividenden haben, und zum anderen, dass bei einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten ein Totalverlust droht.

Optionsscheine auf Aktien

Eine weitere Möglichkeit, auch bei fallenden Aktienkursen Gewinne zu erzielen, ist der Kauf einer Put-Option. Käufer solcher Optionsscheine erwerben das Recht, aber nicht die Pflicht, innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens (amerikanische Art) oder zu einem bestimmten Zeitpunkt (europäische Art) eine festgelegte Menge eines bestimmten Basiswertes - zum Beispiel Aktien - zu einem vorab festgelegten Preis an den Put-Verkäufer zu veräußern. Fällt der Aktienkurs unter diesen Ausübungspreis, so ist die Differenz der Gewinn des Put-Option-Inhabers.

Doch Vorsicht: Optionsscheine (auch Warrants genannt) sind nur für sehr risikobereite Anleger geeignet. Sie weisen eine Hebelwirkung aus, wodurch der Inhaber überdurchschnittlich an Wertschwankungen des Basiswerts partizipiert. Dieser Hebel wirkt in beide Richtungen und kann dem Anleger bei einer ungünstigen Entwicklung also auch Verluste bescheren.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Zertifikate!
Wenn Sie mehr über das Thema Zertifikate erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Gruppendenken & Co. - wie sozialpsychologische Phänomene einen Aktiencrash verursachen können
Anleger aufgepasst! Wie die Psychologie auf die Rendite drücken kann
Psychologie und Börse: So beeinflussen kognitive Verzerrungen Anlageentscheidungen

Bildquelle: Odua Images / Shutterstock.com,Lichtmeister / Shutterstock.com,TZIDO SUN / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:33 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- ATX und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab vor dem Wochenende ab. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen