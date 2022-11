HeidelbergCement – Doppelwiderstand erreicht

Mehr als 30 % hat die Aktie von HeidelbergCement seit dem Septembertief zugelegt. Wie ist die Rally fundamental und charttechnisch einzuordnen?

Zunächst einmal hat der Baukonzern im September für Verwirrung gesorgt und seinen Markenauftritt geändert. Die neue Konzernmarke lautet „Heidelberg Materials“ und soll klarstellen, dass das Unternehmen weit mehr als nur Zement bietet. Der Umstellungsprozess wird in Etappen erfolgen. Zunächst erfolgt das Rebranding auf Konzernebene, ab 2023 werden nationale und internationale Tochtergesellschaften schrittweise umbenannt. Kurios: Die Aktie behält vorerst den Namen HeidelbergCement.

Das Zahlenwerk für das dritte Quartal fiel relativ unspektakulär aus. So stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum von 5,06 auf 5,85 Mrd. EUR. Analysten hatten mit 5,70 Mrd. EUR gerechnet. Das bereinigte EBIT verbesserte sich nur leicht von 869 auf 874 Mio. EUR. Analysten hatten dagegen einen EBIT-Rückgang erwartet. Das Management präzisierte den Ausblick für das Gesamtjahr, wonach der Umsatz gegenüber 2021 stark zulegen soll. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebes soll zwischen 2,35 und 2,55 Mrd. EUR liegen.

Analysten erwarten 2022 einen Umsatzanstieg um 11,7 % auf 20,9 Mrd. EUR und einen Gewinn je Aktie von 8,06 EUR. 2023 dürften die Erlöse nur minimal zulegen und der Gewinn je Aktie um knapp 9 % auf 7,35 EUR fallen. Damit errechnen sich für die Aktie auf dem aktuellen Niveau KGVs von 6 und 7. Perspektivisch könnte HeidelbergCement den Gewinn je Aktie bis Mitte des Jahrzehnts in Richtung 10 EUR verbessern.

Chart: HeidelbergCement

Widerstandsmarken: 51,80/51,86 + 56,60 EUR

Unterstützungsmarken: 47,20 + 43,40 + 38,73 EUR

Unter charttechnischen Gesichtspunkten hat die Aktie mit dem Anstieg seit dem Septembertief im Wochenchart einen markanten Doppelwiderstand bei 51,86 EUR erreicht, der sich durch das Augusthoch und den EMA50 im Wochenchart ableitet. Erst darüber wäre ein weiterer Doppelwiderstand aus Abwärtstrendlinie und Horizontaler bei 56,60 EUR erreichbar. Seit dem Jahr 2021 dominiert auch hier eine Korrektur das Chartbild.

Kommt es zu Abprallern zur Unterseite, wirken 47,20 und 43,40 EUR als Supports. Unterhalb von 43,40 EUR dürfte die Aktie zügig in Richtung 38,73 EUR nachgeben.

Anleger, die bei der Aktie von HeidelbergCement investieren wollen, können dies beispielsweise mit dem Express Plus Zertifikat mit der WKN HVB7AK tun. Dieses befindet sich aktuell in der Zeichnung. Trader, die auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 56,60 EUR spekulieren möchten, können dagegen auf die Derivate WKN HB9HHR oder HB9HHT zurückgreifen.



HeidelbergCement in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 02.12.2019 – 23.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

HeidelbergCement in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2017 – 23.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Express Plus Zertifikat auf die Aktie von HeidelbergCement



Basiswert WKN Emissionspreis

Maximaler Rückzahlungsbetrag

Letzter Bewertungstag Abstand zum Basiswert bei Auflage

HeidelbergCement HVB7AK * 1.010,00 EUR 1.392,00 EUR 07.12.2026 35,00%

* Zeichnungsfrist bis 08.12.22 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.11.2022, 10:36 Uhr

Faktor-Optionsscheine auf HeidelbergCement für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Faktor Reset Barriere HeidelbergCement HB9HHR 12,87 41,33508 5,00 46,501965 HeidelbergCement HB9HHT 4,92 46,501257 10,00 50,119055

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.11.2022; 10:44 Uhr

Faktor-Optionsscheine auf HeidelbergCement für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Faktor Reset Barriere HeidelbergCement HB9HHV 3,27 61,988467 -5,00 56,824828 HeidelbergCement HC1P1D 4,93 56,822289 -10,00 53,208391

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.11.2022; 12.10 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von HeidelbergCement finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

