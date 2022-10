Hydrogen-Index mit ersten Anzeichen einer Erholung!

Derzeit bestimmen Themen wie „Zins- und Rezessionsängste“ und der Ukrainekrieg die Schlagzeilen. Beiträge zu „Wasserstoff“ schaffen es nur noch selten auf Seite 1 der Zeitungen und Magazine. Gleichwohl gehen die Entwicklungen in dieser Technologie weiter. So schaffte kürzlich Spanien die regulatorischen Rahmenbedingungen zur Entwicklungen eines grünen Wasserstoff-Hubs. Mittelfristig soll über Pipelines grüner Wasserstoff nach Frankreich und Italien exportiert werden können. Am 6. November startet die nächste Klimakonferenz in Sharm El-Sheikh. Ägypten will dort ihre neue Vision für grünen Wasserstoff präsentieren. Angola teilte vor wenigen Tagen mit, in die Hydrogen-Produktion zu investieren. BMW-Chef Oliver Zirpse erklärte kürzlich, dass wasserstoffbetriebene Fahrzeuge der nächste Trend sein könnten.

Investoren sind diese Botschaften nicht entgangen. So pendelt der auf Wasserstoffwerte spezialisierte Global Hydrogen II Index seit Jahresbeginn zwischen 1.500 und knapp 2.000 Punkten. Seit Mitte August büßte der Index zwar deutlich ein und notiert am unteren Ende der Bandbreite. Seit Jahresbeginn steht jedoch nur ein geringfügiges Minus zu Buche. Viele Experten zeigen sich für den Sektor mittelfristig weiterhin optimistisch. Gleichwohl ist auch in den kommenden Wochen mit teils deutlichen Schwankungen zu rechnen.

Wie die jüngsten Meldungen zeigen, wird vielerorts in die Verbreitung von grünem Wasserstoff investiert. Mit dem Anstieg der Strom-, Gas- und Ölkosten drücken viele Länder bei der Förderung von alternativen Energien gar noch stärker auf das Gaspedal. In einer kürzlich veröffentlichten Studie von Goldman Sachs, rechnen die Experten damit, dass sich der Markt für Elektrolyseure in Europa bis 2030 um das 650fache steigen wird. Der Gesamtmarkt für Wasserstoff könnte den Autoren der Studie zufolge bis 2050 gar rund 10 Billionen US-Dollar erreichen. Ob diese Dimensionen tatsächlich erreicht werden, wird sich zeigen. Im Rahmen der Klimakonferenz dürfte „Hydrogen“ dennoch zu den zentralen Themen zählen.

Zinsen belasten

Der Blick auf das Börsentableau zeigt allerdings, dass die Kursentwicklung der Wasserstoffspezialisten keineswegs gleichmäßig verläuft. Aktien wie Alstom und Umicore konnten zuletzt zulegen. Alstom meldete kürzlich, dass ein wasserstoffbetriebener Zug über 1.000 km zurücklegte. In Niedersachsen nahmen die ersten Wasserstoffzüge den Regelbetrieb auf. Der Materialtechnologiekonzern Umicore zeigte zuletzt relative Stärke. Unterstützung bekamen die Belgier von einem geplanten Joint-Venture mit VW für die Produktion von Batteriematerialien. Darüberhinaus plant Umicore Anlagen zur Produktion von Kathoden- und Vormaterialien in Polen und Kanada. Nel und PowerCell Sweden konnten kürzlich Großaufträge einfahren und somit nach dem Sell-off von August bis Mitte Oktober nun wieder etwas zulegen.

Bei zahlreichen Titeln belasteten zuletzt vor allem die steigenden Renditen am Anleihemarkt. Steigende Finanzierungskosten und ein sinkender Wert künftiger Erträge schlugen sich vor allem bei den Unternehmen nieder, die kaum Gewinne oder gar noch Verluste generieren. Dies ist bei zahlreichen Wasserstoffspezialisten der Fall. Anhaltend hohe Inflationszahlen in den USA und der Eurozone schüren Spekulationen, dass die Notenbanken möglicherweise weiter an der Zinsschraube drehen. Die teils guten Unternehmenszahlen aus diesem Sektor rückten zuletzt in den Hintergrund. Es ist zu erwarten, dass Konjunktur- und Inflationsdaten weiterhin die Richtung an den Aktienmärkten maßgeblich bestimmen und entsprechend für Schwankungen sorgen.

Risiko streuen

Investments in einzelne Wasserstoffaktien bergen hohe Gewinnchancen, aber auch Risiken. Das Index-Zertifikat auf den Global Hydrogen II Index bietet Anlegern die Möglichkeit, breit diversifiziert in diesen wachstumsstarken Sektor zu investieren. Der Global Hydrogen II Index (Net Return) bildet die Kursentwicklung von bis zu 20 Unternehmen ab, welche in der Entwicklung und Produktion von Wasserstoff, Wasserstoffantrieben und Brennstoffzellen tätig sind. Der Index wird halbjährlich überprüft und die Zusammensetzung sowie Gewichtung angepasst. Die Nettodividenden werden jeweils reinvestiert. Ein schwacher Aktienmarkt oder ein Kursrückgang von einem oder mehreren Indexmitgliedern kann jedoch zu einem Rückgang des Indexkurses und damit zu Verlusten im entsprechenden Zertifikat führen.

Neben dem global diversifizierten Wasserstoff bietet HypoVereinsbank onemarkets ein Indexzertifikat auf den Hydrogen Select Index (Net Return) (EUR). Dieser Index umfast bis zu 25 Unternehmen außerhalb der USA, die im Bereich der Entwicklung und Produktion von (grünem) Wasserstoff, Wasserstoffantrieben, Brennstoffzellen sowie Fahrzeugbatterien tätig sind. Während der Global Hydrogen II Index bisher im laufenden Jahr nur leicht im Minus notiert, musste der Hydrogen Select Index bisher deutlich Federn lassen. In den zurückliegenden drei Monaten belasteten unter anderem Ceres Power, ITM Power, PowerCell und Nel, die jeweils zwischen 27 und 53 Prozent verloren. Bei Ceres Power und ITM belasteten vor allem schlechte Quartalszahlen.

Chart: Global Hydrogen II Index

Widerstandsmarken: 1.710/1.730/1.870 Punkte Unterstützungsmarken: 1.490/1.560/1.600 Punkte Der Global Hydrogen Index II pendelt seit Jahresbeginn zwischen 1.500 und 1.970 Punkte. Nach dem Doppel-Top im August bei 1.970 Punkten drehte der Index im September nach Süden und stabilisiert sich in der ersten Oktoberhälfte zunächst bei rund 1.600 Punkten. Sinkt der Global Hydrogen Index II unter 1.600 Punkte droht eine Konsolidierung bis 1.560 Punkte. Auf der Oberseite wartet zunächst die 200-Tage-Durchschnittslinie bei 1.710 Punkten und das Okoberhoch bei 1.730 Punkten.

Global Hydrogen II Index in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 14.09.2019 (Indexstart) – 19.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Thomson Reuters

Investment-Zertifikate für Spekulationen auf eine Aufwärtsentwicklung des Index



Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.10.2022; 13:40 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Hydrogen-Index mit ersten Anzeichen einer Erholung! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.