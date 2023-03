Infineon Technologies – Prognoseerhöhung befeuert neue Trendbewegung!

Der deutsche Halbleiter-Hersteller Infineon Technologies hat in diesen Tagen seine Umsatzprognose aufgrund des unerwartet starken, zweiten Quartals erhöht. Das freut auch die Charttechniker, die in der Folge bei solchen Aktien genauer hinschauen.

Das Unternehmen Infineon Technologies ging 1999 aus der Siemens-Halbleitersparte hervor und zählte seitdem zu seinem Produktangebot Speicherchips, drahtgebundene Kommunikations- und Handy-Chips sowie Auto- und Industrieelektronik. Mittlerweile wurde die Herstellung von Speicherchips, Kommunikations- und Handy-Chips eingestellt. Der Fokus liegt nun vielmehr auf der Zurverfügungstellung von Auto- und Industrieelektronik. Dazu wurde das Geschäftsfeld rund um Sicherheitslösungen für Chipkarten und elektronische Ausweisdokumente weiter ausgebaut.

2022 war der Umsatz von 11,1 Mrd. Euro auf 14,2 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Gleichzeitig konnte der Gewinn von 1,2 auf 2,2 Mrd. Euro gesteigert werden. Nach den Corona-bedingten Rückschlägen und Lieferkettenverzögerungen geht es endlich wieder kräftig nach oben. Die unlängst erhöhte Prognose besagt, dass der Umsatz weiter steigen soll, und zwar deutlich über die bisher erwarteten 15,5 Mrd. Euro. Der Gewinn dürfte ebenfalls weiter nach oben geschraubt werden, weil auch die Marge deutlich über den Erwartungen liegen wird, so wie das bereits im letzten Quartal der Fall war.

Im nachfolgenden Fünf-Jahres-Chart (Abbildung 1) ist zu sehen, dass die Aktie im ersten Quartal 2022 in einen ausgeprägten Abwärtstrend überging, der den Wert von 46 Euro mehr als halbierte. Bei unter 22 Euro startete dann eine Gegenbewegung. Im Anschluss an den erneuten Test des zuvor ausgebildeten Tiefs begann der bis heute gültige Aufwärtstrend – in der Grafik grau eingefügt.

Im ersten Quartal 2023 begann eine erneute Korrektur, die letztlich in eine Konsolidierung auf hohem Niveau überging. Im Zuge dieser Korrektur wurde die frische Unterstützungszone zwischen 32,80 und 33,64 Euro wieder angesteuert und verteidigt. Bedingt durch den überaus positiven Ausblick der Geschäftsleitung ist die Aktie auf ein neues Jahreshoch ausgebrochen. Diese Bewegung könnte sich fortsetzen.

Abbildung 1 – Infineon Technologies im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 19.04.2018 bis 30.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Aus dem Tageschart in Abbildung 2 geht hervor, dass der Supertrend bereits seit längerem auf Kauf steht. Immer wieder wurde die grüne Indikatorlinie, die Sie unterhalb des Kursverlaufes sehen, angesteuert. Ein entsprechendes Gegensignal nach unten blieb jedoch aus.

Vor kurzem ist die Aktie über die waagerechte, rote Ausbruchslinie gestiegen. Darüber hinaus wurde zuletzt auch die als Realtime-Widerstand dienende grün-gepunktete 50-Tage-Linie überschritten.

Abbildung 2 – Infineon Technologies im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.03.2022 bis 30.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Es besteht eine nicht von der Hand zu weisende Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich der deutsche Chip-Hersteller erneut auf ein höheres Kursniveau begeben wird – voraussichtlich im Bereich zwischen 42 und 44 Euro. Für dieses Szenario spricht, dass der im Chart berechnete, etwas längerfristige RSI-Indikator eine der kleineren Durchschnittslinien überschritten hat und damit ebenfalls bullish zu interpretieren ist. Ebenso verweist die Saisonalität auf Kursgewinne, angezeigt durch die graue Prognoselinie.

Eine Position auf steigende Kurse könnte profitabel werden, sollte aber mit einem Stopp unterhalb des Supertrend-Indikators, der aktuell bei 33,18 Euro berechnet wird, abgesichert werden. Ab einem Kursniveau von 42 Euro kann stattdessen die 50-Tage-Linie genutzt werden.

