Infineon – Trendwende scheint gelungen

Die Infineon-Aktie sprang gestern wieder an die jüngsten Hochs hinauf und notiert damit am oberen Ende der vierwöchigen Seitwärtsrange. Die Ruhepause nach dem phänomenalen November dauert an, könnte aber bald beendet werden.

In einer sehr steilen Rallybewegung verteuerte sich die Aktie des Chipherstellers im November um 38%. Grund war einerseits das freundliche Marktumfeld und andererseits der erfreuliche Geschäftsbericht mit der angehobenen Langfristprognose vom 14. November. Im vierten Quartal des im September geendeten Geschäftsjahres 2021/22 konnten der Umsatz um 15 % auf 4,14 Mrd. EUR und der Gewinn je Aktie sogar um 40 % auf 0,56 EUR verglichen mit dem Vorjahresquartal gesteigert werden.

Auf Gesamtjahressicht kletterten die Erlöse um 29 % auf 14,22 Mrd. EUR, gleichzeitig verbesserte sich der Free Cashflow von 1,57 auf 1,65 Mrd. EUR. Zudem sieht das Management ein besseres Umsatzwachstum als bislang, die Erlöse dürften in den kommenden Jahren im Schnitt um 10 % zulegen (bisherige Prognose: 9 %). Nach zwei schwierigen Jahren sendet die fundamentale Situation wieder positive Signale.

Chart: Infineon

Widerstandsmarken: 33,26 + 37,29 + 38,50 + 43,845 EUR

Unterstützungsmarken: 30,43 + 29,07 + 28,20 EUR

Mit der Rally im November hat die Aktie eine mittelfristige Bodenbildung abgeschlossen. Damit wäre der Grundstein für eine weitere Aufwärtsbewegung gelegt. Wird der Widerstandsbereich bei 33,20 – 33,65 EUR nachhaltig geknackt, liegen bei 37,29 – 37,55 und 38,50 EUR die nächsten Hürden. Darüber hinaus wäre das 2021er Hoch bei 43,845 EUR ein weiteres Ziel.

Vor einem weiteren Rallyschub könnte es aber durchaus auch nochmals zu Konsolidierungen kommen. Bei 28,20 – 29,20 EUR liegt ein breiter Support, wo der Triggerbereich der Bodenbildung sowie die beiden gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 verlaufen. Kommt es nochmals zu Rücksetzern dahin, könnten sich antizyklische Chancen ergeben. Nur viel tiefer als 28 EUR sollte es möglichst nicht mehr gehen, um das kurzfristige Chartbild nicht einzutrüben.

Anleger, die bei der Aktie von Infineon investieren wollen, können dies beispielsweise mit der Aktienanleihe Klassik WKN HVB7D3 tun. Das Produkt befindet sich aktuell in der Zeichnung. Trader, die auf eine Trendfortsetzung gen Norden spekulieren möchten, können auf die Faktor-Optionsscheine WKN HB94ZT oder HB94ZV zurückgreifen.



Infineon in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 15.12.2021 – 14.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Infineon in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2017 – 14.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Aktienanleihe Klassik auf die Aktie von Infineon



Basiswert WKN Emissionspreis

Maximaler Rückzahlungsbetrag

Letzter Bewertungstag Zinssatz p.a.

Infineon HVB7D3 100,00%** 107,70 %** 27.12.2023 7,70 %

* Zeichnungsfrist bis 02.01.23 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** in Prozent des Nennbetrags; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.12.2022, 11:17 Uhr

Faktor-Optionsscheine auf Philips für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Faktor Reset Barriere Infineon HB94ZT 14,72 26,060649 5,00 29,31823 Infineon HB94ZV 2,69 29,317784 10,00 31,598708

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.12.2022; 11:26 Uhr

Faktor-Optionsscheine auf Philips für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Faktor Reset Barriere Infineon HB94ZX 1,16 39,08205 -5,00 35,826515 Infineon HC1P1F 0,45 35,827 -10,00 33,548403

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.12.2022; 11:30 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Infineon finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

