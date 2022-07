Kernenergie als strategischer Baustein für eine nachhaltige Zukunft

Werbung



Die erste Jahreshälfte 2022 war in der Nuklearbranche nichts für schwache Nerven. Die jüngste Entscheidung der Europäischen Kommission, die Kernenergie als "grün" zu bezeichnen zeigt das Engagement der Europäischen Union, die Kernenergie weiter auszubauen und eine größere Energieunabhängigkeit von Russland zu erreichen. Länder auf der ganzen Welt betonen die Bedeutung der Kernenergie als stabile und saubere Energiequelle.



Kurz nach Beginn der geopolitischen Spannungen erlebte der Vontobel Nuclear Energy Index einen enormen Aufschwung, der aufgrund der Unsicherheiten in Bezug auf die Energieversorgung einen Spitzenwert von 43,5 Prozent im Jahresvergleich erreichte. Diese Überreaktion wurde inzwischen wieder korrigiert, doch langfristig könnte eine Anlage weiterhin interessant sein. Länder auf der ganzen Welt betonen die Bedeutung der Kernenergie als stabile und saubere Energiequelle und lassen ihren Worten auch Taten folgen.



Die jüngste Entscheidung der Europäischen Kommission, die Kernenergie als "grün" zu bezeichnen, zeigt auch das Engagement der Europäischen Union, die Kernenergie weiter auszubauen und eine größere Energieunabhängigkeit von Russland zu erreichen. Wie die Initiative von einzelnen Mitgliedstaaten aufgenommen wird, bleibt jedoch noch abzuwarten. Zuletzt haben sich insbesondere in Deutschland Stimmen gemehrt, die eine Rückkehr zur Atomkraft oder eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke kritisierten oder auch entschieden ablehnten.



Im Gegensatz zur landläufigen Verwendung des Begriffs "grüne Energie" ist grüne Energie im Kontext der EU-Taxonomie nicht gleichbedeutend mit erneuerbarer Energie. Vielmehr muss eine wirtschaftliche Aktivität die Kriterien der EU-Taxonomie erfüllen, um als grün oder nachhaltig betitelt werden zu können. Die EU-Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem, das eine Reihe von nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten auflistet. Sie trägt dazu bei, eine offizielle Meinung und eine gemeinsame Sprache darüber zu finden, was Nachhaltigkeit bedeutet.



Nach der Taxonomie sollten nur solche Aktivitäten als grün definiert werden, die einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren der folgenden sechs Umweltziele leisten:

Eindämmung des Klimawandels; Anpassung an den Klimawandel; Die nachhaltige Nutzung und der Schutz von Wasser- und Meeresressourcen; Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft; Verhütung und Bekämpfung der Umweltverschmutzung; Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme.

Bank Vontobel Europe AG

Digital Investing



Bockenheimer Landstraße 24

DE-60323 Frankfurt am Main

INT: +49 69 695 996 3205



Email

Website TEL: 00 800 93 00 93 00INT: +49 69 695 996 3205

Wichtige Risiken:





Währungsrisiko: Da die Währung des zugrundeliegenden Index US-Dollar ist und der Index Aktien und Wertpapiere enthält, die in Nicht-Euro Währungen notieren (z.B. US-Dollar), hängt der Wert des Zertifikats auch vom Umrechnungskurs zwischen der jeweiligen Fremdwährung (z.B. US-Dollar) und Euro (Währung des Zertifikats) ab. Dadurch kann der Wert des Zertifikats (in Euro) über die Laufzeit erheblich schwanken.



Korrelationsrisiko: Multi Aktienanleihen mit Barriere (Worst of): Dieser Typ der Aktienanleihen bezieht sich auf mehrere Basiswerte. Damit ist der Grad der Abhängigkeit der Wertentwicklung der Basiswerte voneinander (sog. Korrelation) wesentlich für die Beurteilung des Risikos, dass mindestens ein Basiswert seine Barriere erreicht. Anleger sollten beachten, dass bei mehreren Basiswerten für die Bestimmung des Auszahlungsbetrags der Basiswert maßgeblich ist, der sich während der Laufzeit der Wertpapiere am schlechtesten entwickelt hat (sog. Worst-of-Struktur). Das Risiko eines Verlusts des investierten Kapitals ist daher bei Worst-of-Strukturen wesentlich höher als bei Wertpapieren mit nur einem Basiswert.



Marktrisiko / Preisänderungsrisiko: Der Wert des Zertifikats kann während der Laufzeit durch die marktpreisbestimmenden Faktoren auch deutlich unter den Erwerbspreis fallen, wenn der Wert des Basiswerts fällt.



Emittenten- / Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass Emittent und Garant ihre Verpflichtungen aus dem Produkt und der Garantie - beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen - nicht erfüllen können. Eine solche Anordnung durch eine Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Krise des Garanten auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.



Wichtige Hinweise:

Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können. In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.



In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.



In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.



In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf künftige Wertentwicklung beziehen. Derartige Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die steuerliche Behandlung von Wertpapieren beziehen. Diese hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.



Impressum:

Bank Vontobel Europe AG

DE-Bockenheimer Landstrasse 24

60323 Frankfurt am Main

Telefon: 00 800 93 00 93 00

Fax: +49 (0)69 69 59 96-3202

E-mail: zertifikate.de@vontobel.com



Gesellschaftssitz:

Bank Vontobel Europe AG

Alter Hof 5

DE-80331 München



Aufsichtsrat: Dr. Thomas Heinzl (Vorsitz)

Vorstand: Thomas Fischer, Andreas Heinrichs, Anton Hötzl, René Weinhold

Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter HRB 133419

USt.-IdNr. DE 264 319 108



Zuständige Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Bankenaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

DE-53117 Bonn

Sektor Wertpapieraufsicht/Asset-Management

Marie-Curie-Str. 24 – 28

DE-60439 Frankfurt am Main

Um die Klima- und Energieziele der EU für das Jahr 2030 zu erreichen und die Ziele des „Europäischen Green Deal“ zu verwirklichen, ist die EU-Taxonomie ein entscheidendes Instrument, um Investitionen in nachhaltige Unternehmen und Praktiken zu lenken.Nachdem die Kommission am 2. Februar 2022 zugestimmt hatte, dass bestimmte Kernenergie- und Gasenergietätigkeiten in die Liste der von der EU-Taxonomie abgedeckten Wirtschaftstätigkeiten aufgenommen werden, wurde diese Entscheidung erneut bestätigt, als am Mittwoch letzter Woche (06.07.2022) ein Antrag gegen die Aufnahme der Kernenergie als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit abgelehnt wurde. Die Abstimmung am Mittwoch zeigte wiederholt, dass die EU-Investitionen in die Atomindustrie fördern will, um den Übergang von festen oder flüssigen fossilen Brennstoffen, einschließlich Kohle, in eine klimaneutrale Zukunft zu beschleunigen.Die nachstehende Grafik veranschaulicht, warum die Kernenergie ein wichtiger Baustein für eine klimaneutrale Zukunft sein könnte. Über den gesamten Lebenszyklus betrachtet, stößt die Kernenergie ähnlich viel CO2 aus wie die Windenergie und weniger als alle Arten von Solarenergie.Die Einstufung als "grün" öffnet die Tür zu einem völlig neuen Pool von nachhaltig verwalteten Vermögenswerten, von denen auch private Anlegerinnen und Anleger profitieren können.Das Blatt hat sich gewendet: Länder auf der ganzen Welt erkennen die Notwendigkeit der Kernenergie anDie Europäische Union ist nicht die einzige große Wirtschaftsmacht, die wieder vermehrt auf Atomkraft setzen möchte. Auf der UN-Klimakonferenz (COP26) im Jahr 2021 kündigte China, der Weltmarktführer bei der Erzeugung von Solar-, Wind- und Wasserkraft, an, bis zum Jahr 2035 150 neue Reaktoren zu bauen. Eine enorme Investition von rund 440 Milliarden USD, die China bei seinem Ziel, von einer kohleintensiven Wirtschaft zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft überzugehen, voranbringen soll. Die Größenordnung von Chinas Investition in 150 neue Reaktoren relativiert sich, wenn man bedenkt, dass derzeit 440 Reaktoren weltweit in Betrieb sind. Im Gegensatz zu den erneuerbaren Energien liefert die Kernenergie kontinuierlich Strom, der an den Bedarf angepasst werden kann. Die Tatsache, dass der Weltmarktführer für erneuerbare Energien diese Vorteile der Kernenergie klar erkennt, könnte ein starkes Signal auch für andere Länder bedeuten, zur Erreichung der Klimazeile auf eine Kombination aus Kernenergie und erneuerbare Energien zu setzen.Selbst die USA, die mit 93 Reaktoren derzeit die größte Flotte betreiben, investieren weiter in Kernenergie. Derzeit befinden sich zwei Reaktoren im Bau und erst letzten Monat (Juni 2022) hat die Biden-Regierung ein 6-Milliarden-Dollar-Programm zur Aufrechterhaltung des Betriebs der bestehenden Reaktoren aufgelegt. Darüber hinaus werden die USA voraussichtlich 600 Millionen USD in die Untersuchung des Potenzials kleinerer modularer Reaktoren (SMR) und fortgeschrittenerer Kernreaktoren investieren.In den kommenden Jahren könnten Anlegerinnen und Anleger von der Notwendigkeit der CO2-Reduzierung und dem Trend zur Energieautarkie partizipieren, indem sie in den gesamten Lebenszyklus der Kernenergieerzeugung investieren, d. h. vom Abbau bis zur Stromerzeugung. Das Strategiezertifikat auf den Vontobel Nuclear Energy Index wäre ein Möglichkeit, um an diesem Trend teilnehmen zu können.

Vontobel ist eine international ausgerichtete Schweizer Privatbank und gehört zu den führenden Emittenten von Zertifikaten und Optionsscheinen in der Schweiz und in Europa. Langjährige Erfahrung und eine vertiefte Expertise kennzeichnen erstklassige Lösungen und einen erstklassigen Service.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.