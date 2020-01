Kryptowährungen - 5 digitale Währungen in einem Zertifikat

Kryptowährungen stehen seit Anfang des Jahres wieder im Fokus der Anleger. Wer nicht in einzelne "Coins" investieren will, für den könnte ein neues Partizipations-Zertifikat von Vontobel interessant sein.

Bitcoin ist für viele Anleger bereits seit einigen Jahren kein neuer Begriff mehr. Spätestens seit dem raketenartigen Anstieg Ende 2017, der erst kurz vor der Marke von 20.000 Dollar endete, steht die Kryptowährung immer wieder im Mittelpunkt von Kapitalmarktnachrichten und verleitet Experten zu allerlei Meinungs- und Kurszieläußerungen. Auch aktuell steht der Bitcoin wieder im Fokus. Kein Wunder: Seit Anfang des Jahres hat die Kryptowährung um rund 20 Prozent zugelegt.

Einer der Gründe für den Höhenflug könnte das im Mai dieses Jahres bevorstehende "Halving" sein - die Belohnung, welche die Bitcoin-Produzenten ("Miner") für das Aufrechterhalten des Netzwerkes erhalten wird also geringer. Hintergrund: Da keine zentrale Behörde das Bitcoin-Netzwerk direkt kontrolliert und reguliert, ist es auch nicht möglich, willkürlich neue Coins zu erschaffen - tatsächlich ist die maximale Anzahl auf 21 Mio. Stück limitiert. Fast 18,2 Mio. davon wurden bereits erschaffen.

Historisch gesehen hat sich der Bitcoin-Kurs jeweils nach den Halvings stark erhöht. Bei der ersten Belohnungshalbierung im Jahr 2012 ging es mit dem Kurs anschließend um mehr als 8.000 Prozent nach oben, nach dem zweiten Halving im Jahr 2016 stieg der Bitcoin innerhalb der folgenden eineinhalb Jahre um mehr als 2.000 Prozent. Freilich ist es aus heutiger Sicht kaum möglich, eine Vorhersage über den Kursverlauf nach dem dritten Halving zu treffen. Doch schon allein die Spekulationen auf Wiederholung der Szenarien aus den Jahren 2012 und 2016 könnten zu einem Preisanstieg führen.

Risikobereite Anleger können sich vor diesem Hintergrund das Partizipations-Zertifikat auf den Bitcoin (ISIN DE000VL3TBC7 >>>) von Vontobel ansehen. Die Schweizer haben bereits 2017 als erster Emittent ein solches Papier emittiert. Partizipations¬zertifikate auf Kryptowährungen bieten Anlegern einen unkomplizierten Zugang zu der relativ jungen Anlageklasse. Seit der Entstehung des Bitcoin im Jahr 2009 sind zahlreiche weitere Kryptowährungen wie zum Beispiel Ethereum (Ether) oder Ripple dazu gekommen. Mittlerweile existieren mehr als 2.200 verschiedene "Coins", welche sich alle in Beliebtheit, Anwendungsmöglichkeiten und Technologie unterscheiden. Dennoch teilen alle heute existierende Kryptowährungen die Eigenschaft, dass Sie durch einen kryptographisch abgesicherten Verifizierungsprozess digital getauscht und für Zahlungen benutzt werden können.

Nach dem Launch des Bitcoin-Produkts 2017 hat Vontobel sein Angebot mit der Zeit um weitere Kryptowährungen erweitert. Somit können Anleger auch in die Kryptowährungen Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin und Ripple investieren.

Anleger, die nicht nur auf einen Coin setzen möchten, können nun in ein Par¬ti¬zi¬pa-tions-Zertifikat auf ein gleichgewichtetes Kryptoportfolio (ISIN DE000VE5CRY7) investieren und so mit einer Transaktion eine diversifizierte Position in der Anlageklasse "Kryptowährungen" eröffnen. Das Portfolio besteht bei Anfangsfixierung zu je 20 Prozent aus Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Ripple und Litecoin. Das Produkt wird in Euro gehandelt und ist sowohl börslich als auch außerbörslich handelbar. Für die Verwaltung fällt eine Gebühr von 2,0 Prozent p.a. an.

Christian Scheid, Chefredakteur von Zertifikate Austria, begann sich Mitte der Neunziger Jahre für die internationalen Finanzmärkte zu begeistern. Nach seinem Abschluss zum Diplom-Volkswirt 1999 war er Redakteur und Ressortleiter beim Anlegermagazin "Börse Online". Seit 2006 ist er als Freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

