Maschinenbau mit vollen Auftragsbüchern!

Der deutsche Maschinenbau ist die zweitgrößte Branche in Deutschland – nach dem Automobilsektor. Über eine Million Beschäftigte entwickeln und produzieren Maschinen und Anlagen wie Fräsmaschinen, Förderbänder und Turbinen. Das Geschäft brummt. Rund 245,5 Milliarden Euro wurden nach Angaben von Statista 2021 in Deutschland umgesetzt. Dem Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) zufolge gingen die Bestellungen zwischen August und Oktober 2022 zwar um rund vier Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Dennoch sind die Auftragsbücher noch gut gefüllt. Das ifo-Institut sprach im Sommer von einem Rekord-Auftragsstau. Lag die Auftragsreichweite im Maschinenbau doch bei rund 6,5 Monaten. Im langjährigen Durchschnitt liegt die Quote bei 2,5 Monaten. „Diese Bestellungen müssen erst einmal abgearbeitet werden,“ erklärte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers bei der Vorlage der Oktoberzahlen. Anfang dieser Woche hat das ifo-Institut die Dezember-Daten veröffentlicht. Demnach ist der Gesamtindex und die Geschäftserwartungen jeweils den dritten Monat in Folge gestiegen. „Die deutsche Wirtschaft schöpft zum Weihnachtsfest Hoffnung“, sagte ifo-Präsident Clemens Fuest bei der Präsentation der Dezember-Zahlen. Zuletzt kürzten zahlreiche Institute die Wachstumsprognosen für Deutschland und die Eurozone für 2023. Es besteht gar das Risiko kurzfristig in eine Rezession zu schlittern. Einer Blitzumfrage des VDMA im Dezember 2022 zufolge rechnet jedoch der Großteil der Unternehmen 2023 nur mit einem Produktionsrückgang von zwei Prozent im Jahr 2023 – „dies sei somit weit entfernt von Rückschlägen früherer Jahre – und von einer Krise,“ so Karl Haeusgen, Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) auf der Jahrespressekonferenz.

Strukturiert investieren

HypoVereinsbank onemarkets hat ein Indexzertifikat auf den Solactive Deutscher Maschinenbau Index auf dem Markt. Der Index enthält bis zu 15 Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, einer Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millionen Euro und einem Handelsvolumen von mindestens 200.000 Euro. Aktuell zählen unter anderem Dürr, GEA Group und Jenoptik zum Index. Dürr entwickelt unter anderem Lackieranlagen. GEA Group zählt zu den größten Anbietern von Maschinen für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie. Laser, Optische Systeme und LiDAR-Sensoren zählen zu den Kernprodukten von Jenoptik. Nettoausschüttungen der im Index enthaltenen Werte werden reinvestiert. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich überprüft und angepasst. Außerdem werden die Aktien im Index zum Anpassungstag wieder gleichgewichtet. Indexsponsor und -berechnungsstelle ist die Solactive AG. Mit dem HVB Open End Index Zertifikat der UniCredit Bank AG setzen Sie auf die Wertentwicklung des Solactive Deutscher Maschinenbau Performance Index. Der Kursrückgang von einem oder mehreren Indexmitgliedern kann zudem zu Kursverlusten im Index und damit auch im Indexzertifikat führen.

Die überraschend starken Zahlen für die ifo-Geschäftserwartungen sorgten dafür, dass der UC European Sector Rotation Strategy Index inzwischen zu 100 Prozent in zyklischen Sektoren allokiert ist.

Chart: Solactive Deutscher Maschinenbau Index

Betrachtungszeitraum: 21.12.2011 – 20.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Refinitiv

Solactive Deutscher Maschinenbau Index HR0KPY 20,68 1,0 % p.a. Open End* hier UC European Sector Rotation Strategy Index HVB12Y 1.703,84 1,35 % p.a. Open End* hier Amundi European Sector Rotation Funds A2N75U 132,81** 1,05 % p.a. Open End hier

* Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen; ** Kurs von 16.12.2022; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.12.2022; 12:10 Uhr

