McDonalds – Aktie trotzt schwachem Marktumfeld

Zugegeben, auch die McDonald’s-Aktie hat sich von ihren Höchstständen aus Anfang dieses Jahres deutlich entfernt, allerdings lange nicht so weit wie der Gesamtmarkt. Dabei stellen Käufer immer wieder den diesjährigen Abwärtstrend infrage und versuchen darüber auszubrechen. Die Volatilität nimmt unterdessen sukzessive ab.

Bis Anfang dieses Jahres lief es für die McDonald’s-Aktie wie am Schnürchen gezogen aufwärts. In der Spitze erreichte das Papier einen Wert von 271,15 US-Dollar und ging anschließend in eine Konsolidierung über. Nur wenig später kristallisierte sich eine astreine SKS-Formation heraus, die mit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine aktiviert worden ist und Verluste auf 217,68 US-Dollar bis Anfang März hervorgebracht hatte. Seitdem konnte sich McDonald’s zwar wieder ein Stück weit erholen, schwankt aber um das Niveau von rund 245,00 US-Dollar aber grob seitwärts. Hierbei lassen sich allerdings immer wieder mutige Käufer blicken, die den diesjährigen Abwärtstrend versuchen zu beenden. Außerdem fallen die jüngsten Tiefs immer höher aus, was gesteigertes Kaufinteresse seitens des Marktes vermuten lässt.

Signale abwarten

Aktuell lassen sich noch keine nachhaltigen Handelssignale für die McDonald’s-Aktie ableiten, erst ein Sprung mindestens über ein Niveau von 252,00 US-Dollar dürfte den Stein langsam ins Rollen bringen und Zugewinne zunächst an die Zwischenhochs bei 254,28 hervorrufen, darüber könnten schließlich die Aprilhochs um 259,60 US-Dollar in den Fokus der Händler geraten. Eine überschießende Kaufwelle könnte sogar an 262,80 US-Dollar heranreichen, ehe wieder eine Konsolidierung einsetzt. Der Bereich zwischen 232,17 und 250,00 US-Dollar dagegen als neutral zu bewerten. Ein Kursrutsch unter 230,00 US-Dollar würde die Aktie der Fast-Food-Kette jedoch empfindlich treffen, Rückschläge zurück auf die Jahrestiefs bei 217,68 US-Dollar kämen in diesem Szenario nicht überraschend.

Widerstände: 248,87; 251,87; 254,28; 256,38; 257,79; 259,60 US-Dolla r

r Unterstützungen: 244,38; 242,52; 239,86; 236,08; 234,14; 232,17 US-Dolla r

McDonald´s in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 31.08.2021 – 29.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US5801351017

McDonald´s in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.06.2017 – 29.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US5801351017

Call Optionsschein auf McDonald´s für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag McDonald´s HB6EQY 3,50 225,00 4,86 15.03.2023 McDonald´s HB5HDG 1,91 275,00 5,47 13.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.06.2022; 10:34 Uhr

Put Optionsschein auf McDonald´s für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag McDonald´s HB235H 3,48 275,00 -5,33 14.12.2022 McDonald´s HB7APT 1,98 225,00 -4,35 13.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.06.2022; 10:38 Uhr

