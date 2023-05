Mercedes-Benz – Dividendenabschlag bietet interessante Einstiegschance

Die Aktien von Autobauern wie Mercedes-Benz fahren dem Gesamtmarkt im laufenden Jahr noch deutlich hinterher. Dabei meldeten die Stuttgarter für das erste Quartal 2023 ein Plus beim Nettogewinn und Umsatz. Dafür sorgte nicht nur der gestiegene Absatz. Vielmehr stiegen die Kunden verstärkt in hochpreisige Luxusmodelle wie die S-Klasse, Submarken wie AMG und Maybach und G-Klasse ein. „Die Fokussierung auf Top-End-Pkw und Premium-Vans hat Mercedes-Benz wetterfester gemacht“, sagte Finanzchef Wilhelm bei der Vorlage der Geschäftszahlen. Der im vergangenen Jahr eingeschlagenen Kurswechsel und der zunehmende Fokus auf das Luxussegment könnte sich auszahlen. Auf der Hauptversammlung diese Woche betonte Konzernlenker Ola Källenius gleichzeitig die strikte Kostendisziplin. „Ohne die konsequente Arbeit an unseren Kostenstrukturen stünden wir heute nicht da, wo wir stehen“, sagte Källenius. Angesichts des guten Jahresstarts wurden die Margenziele für den Pkw- und den Van-Bereich leicht angehoben.

Nach Angaben von Refinitiv ist ein Großteil der Analysten mittelfristig zuversichtlich für die Aktie gestimmt. Kurskorrekturen sind dennoch nicht auszuschließen. Die zunehmende Konkurrenz aus Asien und anhaltend hohe Materialkosten könnten den Autobauer belasten. Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Die Barrieren der unten gewählten Produkte liegen mindestens 20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs von EUR 65,70. Wird die jeweilige Barriere bis zum finalen Bewertungstag nicht berührt, erhalten Anleger das Bonuslevel ausbezahlt. Investoren bieten sich somit auch bei kleineren Rücksetzern, die Chance auf einen Ertrag. Wird die Barriere jedoch berührt oder unterschritten drohen Verluste. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit mit einem fixen Hebel von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Vonovia-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Chart: Mercedes-Benz Widerstandsmarken: 66,60/67,80/71,10/75,80 EUR Unterstützungsmarken: 61,00/63,80/65,20 EUR Die Aktie von Mercedes-Benz ist seit Anfang März in einer Konsolidierung. In dieser Woche kam der Dividendenabschlag noch hinzu. Aktuell deutet sich jedoch eine Stabilisierung zwischen EUR 65,20 und EUR 66,60 an. Auf der Unterseite findet die Aktie bei EUR 63,80 zudem eine starke Kreuzunterstützung. Dort fallen derzeit die 50%-Retracementlinie und die 200-Tage-Durchschnittslinie zusammen. Solange diese Marke hält, besteht die Chance auf eine Erholung. Oberhalb von EUR 66,60 könnten weitere Kaufsignale folgen. Kippt die Aktie jedoch unter EUR 63,80 droht eine weitere Verkaufswelle. Mercedes-Benz in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 31.01.2022–05.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Mercedes-Benz in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 28.09.2017– 27.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von BMW für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag Mercedes-Benz HB9HV8 90,04 45,00 100,00 15.12.2023 Mercedes-Benz HC2N5R 70,66 60520 80,00 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.05.2023; 12:55Uhr;

Faktor Optionsscheine Long auf Mercedes-Benz für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Mercedes-Benz HB99CB 8,62 52,059482 58,566917 5 Open End Mercedes-Benz HC0TQ3 7,04 94,8771 86,973838 10 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.05.2023;13:00 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf Mercedes-Benz für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Mercedes-Benz HC305T 5,96 78,071398 71,568051 -5 Open End Mercedes-Benz HC3TXH 5,48 71,564854 67,013329 -10 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.05.2023 13:00 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der Mercedes-Benz finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

