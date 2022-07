Mercedes Benz Group – Aktie nach Diess-Rücktritt gefragt

Überraschend hat der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen Herbert Diess am Freitag seinen Posten geräumt. Ein Blick auf die DAX®-Gewinnerliste zeigt zu Beginn dieser Handelswoche gesteigertes Interesse am Konkurrenten Mercedes-Benz. Ein Blick auf den Chart zeigt aber eine schwierige Ausgangslage für das Wertpapier und große Herausforderungen für Käufer .

Im Zeitraum zwischen Februar letzten Jahres und Juni 2022 hat sich im Kursverlauf der Mercedes-Benz-Aktie eine klare Verkaufsformation in Form einer SKS-Formation durchgesetzt. Diese wurde zu Beginn dieses Monats erfolgreich aktiviert und brachte Verluste in die Nähe von 50,00 Euro hervor. Allerdings wurde das gesamte Korrekturpotenzial noch lange nicht ausgeschöpft. Unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts könnten noch empfindliche Verluste die Aktie von Mercedes-Benz belasten und würden sich entsprechend für ein Investment anbieten. Kurzzeitig scheint sich aber eine Gegenbewegung auf die vorausgegangenen Verluste auszubreiten, die durchaus das Potenzial zu kurzzeitigen Gewinnen besitzt. Diese werden jedoch durch zahlreiche Hürden begrenzt.

An Schaltmarke angekommen

Der Bereich um 56,00 Euro ist eine sehr markante Schaltmarke in der Mercedes-Benz-Aktie, von hieraus könnte es zu neuerlichen Abschlägen und frischen Jahrestiefs kommen. In einem bärischen Szenario wären demnach Abschläge auf 48,40 und darunter eine große Horizontalunterstützung bei 40,54 Euro vorstellbar. Das besagte Aufwärtspotenzial könnte dagegen kurzzeitig an 58,00 und darüber glatt 60,00 Euro heranreichen. Spätestens von dort aus muss mit einer Wiederaufnahme des Abwärtstrends gerechnet werden, zumal ein seit Jahresanfang bestehender Abwärtstrend noch immer intakt ist und somit den Takt bestimmt. Alternativ kann für ein Short-Szenario auch mit Stop-Sell-Orderarten gearbeitet werden.

Widerstände: 56,99; 56,77; 58,56; 60,00; 60,56; 62,34 Euro

Unterstützungen: 54,72; 53,37; 52,02; 50,19; 48,40; 45,51 Euro

Mercedes-Benz in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.05.2021 – 25.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007100000

Mercedes-Benz in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.07.2017 – 25.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007100000

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Mercedes-Benz für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Mercedes-Benz HB21NR 0,88 47,149724 6,38 Open End Mercedes-Benz HB8NEU 0,52 50,81458 10,84 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.07.2022; 12:38 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Mercedes-Benz für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Mercedes-Benz HB7UJ2 0,87 64,244739 6,53 Open End Mercedes-Benz HB7XZ2 0,54 60,988192 10,43 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.07.2022; 12:40 Uhr

