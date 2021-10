Mercks Wunderpille

Werbung



Seit Anfang 2020 wird der Alltag von vielen Menschen durch die Corona-Maßnahmen bestimmt. Bislang standen lediglich mRNA- und Vektorimpfstoffe als Schutz zur Verfügung. Während laut der NZZ das Rennen um die Impfstoffe gegen Covid-19 längst gelaufen zu sein scheint und die mRNA-Vakzin-Hersteller Biontech und Moderna in den westlichen Märkten den Großteil der Einnahmen für sich beanspruchen, sei der Wettbewerb um Medikamente noch in vollem Gange. Dies könnte sich nun jedoch ändern. So gab der US-Pharmakonzern Merck & Co. am 01.10.2021 bekannt, Erfolge bei der Behandlung von Covid-19-Patienten mit einem neuen Medikament (Molnupiravir) erzielt zu haben.



Laut dem Handelsblatt sei die Anzahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle durch die Einnahme des Medikaments um die Hälfte gesunken. Damit schneide das Präparat nur unwesentlich schlechter ab als die Antikörperprodukte, welche gemeinhin eine Wirksamkeit von rund 70 Prozent haben. Aus diesem Grund will der Pharmakonzern in den USA schnellstmöglich die Zulassung des Medikamentes beantragen.





Erste Tablette gegen das Virus



Die Zulassung wäre ein großer Erfolg im Kampf gegen die Pandemie. Das Medikament soll dabei zweimal täglich eingenommen werden, jeweils 4 Pillen. Dabei soll es laut Merck & Co. genügen, wenn die Pille innerhalb von fünf Tagen nach Auftreten der ersten Symptome eingenommen werde. So nahmen an der Studie 775 erwachsene Personen teil, die aufgrund von Fettleibigkeit, Diabetes oder Herzerkrankungen zur Risikogruppe gehörten. Nur 7,3 Prozent der Patienten, die das Medikament erhielten, mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden oder starben innerhalb von 30 Tagen. Bei der Kontrollgruppe hingegen beliefen sich die Zahlen auf 14,1 Prozent. Diese Zahlen motivieren das Unternehmen, möglichst bald eine Notfallzulassung des Produkts zu beantragen.





Bereits große Bestellungen eingegangen



Scott Gottlieb, ehemaliger FDA-Vorsitzende und Aufsichtsrat bei Pfizer, spricht von einemphänomenalen Ergebnis. „Dies ist ein grundsätzlicher Game-Changer“. Dabei müsse beachtet werden, dass das Medikament an Risikopatienten getestest wurde.



Merck & Co. rechnet damit, bis Ende des Jahres rund zehn Millionen Dosen produzieren zu können. Die US-Regierung hat bereits angekündigt, 1,7 Millionen Dosen zu kaufen, falls das Medikament zuglassen werde. Weitere 300.000 Dosen sind bereits für Australien vorreserviert. Auch andere Staaten haben bereits Vorbestellungen getätigt oder sind in der Verhandlung.





Vorsprung gegenüber der Konkurrenz



Neben Merck & Co. entwickeln aktuell laut dem Handelsblatt noch Pfizer und Atea Pharmaceuticals in Zusammenarbeit mit Roche ebenfalls ein Medikament. Durch den Erfolg in der Studie dürfte sich Merck & Co. jedoch in eine vorteilhafte Ausgangslage positioniert haben, verkündete die NZZ. So sei das Unternehmen nach Bekanntgabe der vorläufigen Angaben im Tagesverlauf um 8,37% am Markt gestiegen. Besonders die einfache Verabreichung im Gegensatz zu Impfstoffen, sowie die günstigeren Herstellungskosten sehe man hier als großen Vorteil. So erreichte Merck & Co. am 4. Oktober ein neuesZwölf-Monats-Hoch, berichtet boerse.de.









Auswirkungen auf die Impfstoffhersteller



Dies sorgte bei den Impfstoffherstellern Moderna und Biontech vergangenen Freitag für eine starke Kurskorrektur. Auch andere Impfstoffhersteller, die aktuell noch in der Entwicklung sind, wie Curevac, Novavax und Valnexa mussten vergangenen Freitag Kurskorrekturen in Kauf nehmen. Dies könnte laut „dem Aktionär“ damit zusammenhängen, dass die Impfbereitschaft im Falle einer Zulassung sinken könnte denn im Falle eines schweren Verlaufs wäre eine potenziell wirksame Behandlung verfügbar.





Die Aktie im Überblick



Die Merck & Co. Aktie wird aktuell bei USD 80,40 (06.10.2021) gehandelt. Das Jahreshoch lag bei USD 83,10 (04.10.2021), das Jahrestief bei USD 67,03 (04.03.2021). Bei Bloomberg setzen 17 Analysten die Aktie auf BUY und sechs Analyst auf HOLD, null Analysten setzen die Aktie auf SELL. Das zwölf-Monats-Kursziel wird aktuell auf USD 94,20 gesetzt.

Bank Vontobel Europe AG

Digital Investing



Bockenheimer Landstraße 24

DE-60323 Frankfurt am Main

INT: +49 69 695 996 3205



Email

Website TEL: 00 800 93 00 93 00INT: +49 69 695 996 3205

Wichtige Risiken:





Marktrisiko: Die Entwicklung der Aktienkurse der jeweiligen Unternehmen ist von vielen unternehmerischen, konjunkturellen und ökonomischen Einflussfaktoren abhängig, die der Anleger bei der Bildung seiner Marktmeinung zu berücksichtigen hat. Der Aktienkurs kann sich auch anders entwickeln als erwartet, wodurch Verluste entstehen können.



Emittenten- / Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass Emittent und Garant ihre Verpflichtungen aus dem Produkt und der Garantie - beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen - nicht erfüllen können. Eine solche Anordnung durch eine Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Krise des Garanten auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.



Wichtige Hinweise:

Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar und sind über den jeweiligen Produktlink abrufbar. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können. In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.



In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.



In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.



In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf künftige Wertentwicklung beziehen. Derartige Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die steuerliche Behandlung von Wertpapieren beziehen. Diese hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.



Impressum:

Bank Vontobel Europe AG

Bockenheimer Landstrasse 24

60323 Frankfurt am Main

Telefon: 00 800 93 00 93 00

Fax: +49 (0)69 69 59 96-3202

E-mail: zertifikate.de@vontobel.com



Gesellschaftssitz:

Bank Vontobel Europe AG

Alter Hof 5

DE-80331 München



Aufsichtsrat: Dr. Thomas Heinzl (Vorsitz)

Vorstand: Thomas Fischer, Andreas Heinrichs, Anton Hötzl

Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter HRB 133419

USt.-IdNr. DE 264 319 108



Zuständige Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Bankenaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

Sektor Wertpapieraufsicht/Asset-Management

Marie-Curie-Str. 24 – 28

60439 Frankfurt am Main

Vontobel ist eine international ausgerichtete Schweizer Privatbank und gehört zu den führenden Emittenten von Zertifikaten und Optionsscheinen in der Schweiz und in Europa. Langjährige Erfahrung und eine vertiefte Expertise kennzeichnen erstklassige Lösungen und einen erstklassigen Service.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.