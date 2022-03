Meta Platforms mit zaghaftem Erholungsversuch!

Die Bekanntgabe der Geschäftszahlen für 2021 löste bei Meta Platforms ein wahres Beben aus. So gewann das Online-Netzwerk im vierten Quartal 2021 kaum neue Nutzer und die Zahl der täglich aktiven Mitglieder sank um rund eine Million. Über 200 Milliarden USD Marktkapitalisierung lösten sich am 02. Februar 2022 in Luft auf.

Bei der Vorlage der Zahlen verwies Meta Platforms-Chef Mark Zuckerberg unter anderem auf die zunehmende Konkurrenz durch Tiktok und andere Plattformen. Zudem schränkt Apples Tracking Opt-In für Apps die Möglichkeiten des Trackings ein. Damit wird es für Meta Platforms schwieriger, Informationen über Interessen der Nutzer zu sammeln als auch den Erfolg von Werbekampagnen zu messen. Nun haben sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten auf einer stärkere Kontrolle von Onlineriesen wie Meta Platforms geeinigt.

Kürzlich führte Meta Platform ein Konkurrenzprodukt zu Tiktok ein. Darüberhinaus kündigte der Konzern an, dass Instagram bald NFTs einführen will. Zuckerbergs größtes Projekt ist allerdings die Schaffung von Metaverse – eine Art digitale Paralleluniversum.

Chart: Meta Platforms

Widerstandsmarken: 233,70/246,20/293,70/328,90 USD

Unterstützungsmarke: 150,00/186,80/200/211,85 USD

Die Aktie von Meta Platforms drehte bereits Mitte 2021 in einen Abwärtstrend. Anfang Februar 2022 brach das Papier allerdings drastisch ein und sank von 329 USD auf 244,50 USD. In der Folge gab die Aktie bis auf 186,80 USD nach. In diesem Bereich bildete Meta Platforms in den ersten beiden März-Wochen einen Boden. In den zurückliegenden Tagen meldeten sich die Bullen wieder zurück und schoben das Papier auf rund 219 USD. Zwischen 186,80 und 211,85 USD findet die Aktie nun eine breite Unterstützungszone. Solange der im Nasdaq-100 notierte Wert nicht unter 200/211,85 USD fällt, besteht die Chance auf eine Erholung bis zur Unterkante des im Februar gerissenen Gaps. Im weiteren Verlauf ist gar eine Schließung des Gaps möglich. Nach den schwachen Zahlen hat Meta Platforms viel Vertrauen verloren. Neue Hiobsbotschaften zu Q1 2022 könnte dafür sorgen, dass die Aktie erneut auf 186,80 USD abtaucht.

Meta Platforms in US-Dollar; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 06.07.2021– 25.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Meta Platforms in US-Dollar; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.03.2012– 25.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von Meta Platforms (ehem: Facebook) für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in US-Dollar

Bonus-Level/Cap in US-Dollar Finaler Bewertungstag Facebook HB34KB* 250,48 185,00 350,00 16.12.2022 Facebook HB31NV* 280,11 180,00 375,00 16.09.2022

*quanto; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.03.2022; 10:08 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Meta Platforms finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Produkt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren! Kunden der HVB können zudem innerhalb weniger Minuten ein Anlageprodukte auf die Aktie von Tesla begeben. Weitere Informationen finden Sie hier.

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Meta Platforms mit zaghaftem Erholungsversuch! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.