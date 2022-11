Microsoft – Auch dieses Tech-Schwergewicht schwächelt

In den Reigen enttäuschender Quartalszahlen reihte sich in der Vorwoche auch die Microsoft-Aktie ein. Das Chartbild des Tech-Schwergewichts ist weiterhin bedrohlich.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 (endet im Juni 2023) steigerte Microsoft den Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 11 % auf 50,1 Mrd. USD. Der operative Gewinn verbesserte sich allerdings nur um 6 % auf 21,5 Mrd. USD. Unter dem Strich sank der Nettogewinn sogar um 14 % auf 17,6 Mrd. USD. Das Ergebnis je Aktie fiel auf 2,35 USD. Analysten hatten genau mit diesem Ergebnis beim Gewinn gerechnet. Beim Umsatz lag Microsoft 0,5 Mrd. USD über dem Marktkonsens.

Wachstumstreiber bei Microsoft bleibt das Cloudgeschäft, das um 24 % gegenüber dem Vorjahresquartal auf 25,7 Mrd. USD zulegte. Die Erlöse mit der Cloud-Computing-Plattform Azure und anderen Cloud-Dienstleistungen sprangen sogar um 35 % nach oben. Zu schaffen macht Microsoft aber der starke US-Dollar und eine steigende Kostenbasis, die auf die Profitabilität drückt. Über ähnliche Probleme berichteten in der Vorwoche auch andere Tech-Konzerne. Wenngleich die grundsätzliche Wachstumsstory intakt ist, wird das Geschäftsjahr 2022/23 nach den beeindruckenden Sprüngen 2021 wohl als schwaches Jahr in die Geschichte eingehen.

Analysten erwarten aktuell nur ein Umsatzwachstum von gut 7 % auf 212,8 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie dürfte sogar nur um gut 3 % auf 9,52 USD je Aktie zulegen. Doch der Blick richtet sich nach vorne. 2023/24 soll wieder zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Gewinn liefern. Die Erlöse könnten dann auf über 240 Mrd. USD, der Gewinn je Aktie über 11 USD springen. Daraus errechnen sich aktuell KUVs von 8 und 7 und KGVs von 24 und 21 für die Aktie. Die KCVs betragen 26 und 22.

Chart: Microsoft

Widerstandsmarken: 245,92/250,02 + 251,04 + 266,28 + 280,00 USD

Unterstützungsmarken: 222,94 + 219,13 + 211,94 USD

Wie viele Tech-Aktien ist auch das Schwergewicht Microsoft technisch enorm angeschlagen. Der Bruch einer mehrjährigen Aufwärtstrendlinie wiegt schwer. Ausgehend vom EMA200 Woche erholte sich die Aktie zwischenzeitlich, kam aber nicht über den Widerstandsbereich um 250 USD hinaus. Nun läuft die nächste Abwärtswelle, die die Aktie im Idealfall auf ein neues Jahrestief im Bereich von 212 USD zurückbringen sollte. Dort verläuft auch die untere Begrenzung eines Trendkanals, es bestehen folglich Stabilisierungschancen.

Von technischen Kaufsignalen ist die Aktie weit entfernt. In einem ersten Schritt müsste hierfür der Bereich 245,92 bis 250,02 USD zurückerobert werden. Im größeren Bild stellen sich dann aber immer noch der EMA50 Woche, die erwähnte unterschrittene Aufwärtstrendlinie und der Abwärtstrend seit 2021 den Bullen in den Weg. Erst wenn all diese Hürden fallen, würde das mittelfristige Bild wieder freundlicher aussehen.

Anleger, die bei der Aktie von Microsoft investieren wollen, können dies beispielsweise mit der USD Express Aktienanleihe Protect WKN HVB788 tun. Das Produkt befindet sich derzeit in der Zeichung. Trader, die auf ein Erreichen des Abwärtsziels bei 211,94 USD setzen oder bestehende Aktienpositionen mit Derivaten absichern möchten, können dagegen auf WKN HB6PDU oder HC03PJ zurückgreifen.

Microsoft in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 07.12.2029 – 01.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Microsoft in USD; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2017 – 01.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

USD Express Aktienanleihe Protect auf die Aktie von Microsoft



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR

Max. Rückzahlungsbetrag

Letzter Bewertungstag Zinssatz p.a.

Microsoft HVB788 * 101,25%** 123,29%** 24.11.2025 7,75 %

* Zeichnungsfrist bis 24.11.22 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** in Prozent des Nennbetrags; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.11.2022, 14:14 Uhr

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Microsoft für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag Microsoft HC0TGH 5,89 170,67 3,93 Open End Microsoft HB7RZG 3,11 198,20 7,45 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.11.2022; 14:32 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Microsoft für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag Microsoft HB6PDU 8,12 307,58 2,86 Open End Microsoft HC03PJ 3,97 266,67 5,84 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.11.2022; 14:36 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Microsoft finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Microsoft – Auch dieses Tech-Schwergewicht schwächelt erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.





Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.