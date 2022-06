Münchener Rück – moderat bewertet. Technisch in Range gefesselt!

Seit zwei Monaten pendelt die Aktie der Münchener Rück zwischen 213 und 230 Euro. In den zurückliegenden Tagen nahm das Papier wieder Kurs auf die obere Begrenzung. Ob in Kürze der Ausbruch nach oben gelingt, bleibt abzuwarten. Aktienanalysten äußerten sich zuletzt mehrheitlich positiv zum Rückversicherer. Die labile Lage des Gesamtmarkts bremst derzeit jedoch jegliche Bemühungen einer Erholung. Die aktuelle Unsicherheit birgt allerdings auch interessante Chancen.

Der Rückversicherer meldete für das erste Quartal 2022 überraschend gute Zahlen. Sowohl das Gewinnplus als auch der Anstieg des Prämienvolumens schlug die Erwartungen der Marktteilnehmer. Daher wurde die Jahresprognose für das Prämienvolumen bereits erhöht. Die Schaden-Kosten-Quote sank dabei auf 91,3 Prozent. Diese Kennzahl wird von den Marktteilnehmern genau beobachtet. Ein Wert von weniger als 100 Prozent bedeutet, dass das Prämienvolumen höher ist als der Aufwand für Versicherungsschäden. Je niedriger die Kennzahl, umso höher ist der Gewinn. Bei einem Wert von über 100 Prozent generiert der Versicherungskonzern einen Verlust in diesem Bereich. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit einer Schaden-Kosten-Quote von rund 94 Prozent.

Die Herausforderungen für die kommenden Monaten bleiben dennoch hoch. So formulierte der Konzernchef Joachim Wenning vor rund 1 1/2 Jahren den Strategieplan „Ambition 2025“. Ziel des Plans ist unter anderem der Ausbau des Kerngeschäfts, die Steigerung der Kapitalanlage-Performance sowie die Erschließung neuer strategischer Optionen. Dies soll zu einer Rendite von 12 bis 14 Prozent führen. Im ersten Quartal lag sie bei 9,8 Prozent.

Wenning war nicht untätig. In den zurückliegenden Wochen sorgte die Münchener Rück. immer wieder für Schlagzeilen. So stieg der Konzern über die neue Tochter Tree Trust in das Geschäft mit CO2-Zertifikaten ein. Große Priorität genießen zudem Projekte im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Kürzlich gründete das Unternehmen gemeisam mit Partnern ein Tech-Unternehmen für die Entwicklung von Risikoprofilen im Kfz-Versicherungsbereich. Als erster europäischer Emittent platzierte die Münchener Rück kürzlich einen Green Bond in den USA.

Aktuell wird die Aktie mit einem KGV von 10,8 und einer Dividendenrendite von 4,9 Prozent bewertet. Angesichts des soliden Zahlenwerks und der moderaten Bewertung stuft derzeit ein Großteil der Analysten die Aktie von Münchener Rück als haltens- oder gar kaufenswert ein. Gleichwohl zeigt sich der Gesamtmarkt derzeit recht volatil. Dies kann zu weiteren Rücksetzern führen.

Chart: Münchener Rück

Widerstandsmarken: 230,25/243,30/246,60 EUR

Unterstützungsmarke: 213,70/220,30 EUR

Die Aktie von Münchener Rück bewegt sich seit Anfang Mai zwischen 213 und 230 Euro. In den zurückliegenden Tagen schob sich die Aktie in die obere Hälfte des Korridors und peilt die Widerstandsmarke bei 230 Euro an. Gelingt der Ausbruch aus der Range, besteht die Chance auf eine Erholung bis 243,30/246,60 Euro (Märzhoch). Auf der Unterseite findet das Papier im Bereich von 213 Euro aktuell eine solide Unterstützung.

Münchener Rück. in Euro; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 26.02.2021– 29.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Münchener Rück. in Euro; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 30.06.2014– 29.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

HVB Aktienanleihe Protect auf die Aktie von Münchener Rück. für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis Barriere

Zinssatz Finaler Bewertungstag Münchener Rück. HVB6UB* 100 Prozent* 80 Prozent*** 7,8 Prozent 12.07.2023

*Zeichnungsfrist bis 14.07.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.06.2022; 12:05 Uhr

Bonus-Cap-Zertifikat auf die Aktie von Münchener Rück. für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Cap (obere Kursgrenze) in EUR Finaler Bewertungstag Münchener Rück. HB3N9G 386,30 190,00 500,00 16.12.2022 Münchener Rück. HB6BTD 309,10 165,00 375,00 16.06.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.06.2022; 12:00 Uhr

